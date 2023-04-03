Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого в апреле ждет успех и большая прибыль

Второй весенний месяц подкрался незаметно, а значит, уже точно пора выбираться из зимней спячки и идти навстречу новым свершениям. В своем Telegram-канале главный народный астролог предупреждает, что первая неделя месяца будет динамичной и боевой. А полнолуние в четверг настойчиво подтолкнет к успеху все знаки Зодиака. Но есть среди нас и те, кому в апреле будет везти чуть больше. Их даты рождения Василиса по традиции публикует в личном блоге, пишет Super.