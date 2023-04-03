Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого в апреле ждет успех и большая прибыль

Второй весенний месяц подкрался незаметно, а значит, уже точно пора выбираться из зимней спячки и идти навстречу новым свершениям. В своем Telegram-канале главный народный астролог предупреждает, что первая неделя месяца будет динамичной и боевой. А полнолуние в четверг настойчиво подтолкнет к успеху все знаки Зодиака. Но есть среди нас и те, кому в апреле будет везти чуть больше. Их даты рождения Василиса по традиции публикует в личном блоге, пишет Super.
«А кто у нас везунчики апреля? Кто у Фортуны на хорошем счету? Кому нужно готовить большой кошелек прямо сейчас? А вот кому! Всем, кто родился в даты, что я привела ниже», — написала Василиса, явно предрекая перечисленным счастливчикам не только повсеместный успех, но и завидное материальное положение. Скорее ищите себя в списке!
05.04.1943 — 02.05.1943
10.10.1944 — 24.10.1944
14.04.1945 — 15.06.1945
26.01.1949 — 08.02.1949
22.02.1951 — 06.03.1951
15.07.1952 — 05.08.1952
16.10.1952 — 07.11.1952
04.03.1953 — 20.03.1953
05.08.1954 — 18.08.1954
23.09.1956 — 07.10.1956
10.01.1961 — 22.01.1961
05.02.1963 — 17.02.1963
22.06.1964 — 06.07.1964
30.11.1964 — 21.02.1965
19.07.1966 — 01.08.1966
08.09.1968 — 21.09.1968
25.12.1997 — 06.01.1973
04.06.1974 — 11.08.1974
16.01.1975 — 30.01.1975
03.06.1976 — 16.06.1976
03.07.1978 — 15.07.1978
23.08.1980 — 05.09.1980
08.12.1984 — 21.12.1984
05.05.1986 — 23.05.1986
03.09.1986 — 25.09.1986
22.12.1986 — 10.01.1987
18.05.1988 — 29.05.1988
17.06.1990 — 29.06.1990
06.08.1992 — 20.08.1992
02.04.1996 — 06.06.1996
20.11.1996 — 04.12.1996
14.04.1998 — 28.04.1998
23.10.1998 — 05.12.1998
01.05.2000 — 13.05.2000