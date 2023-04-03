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Василиса Володина назвала даты рождения тех, кого в апреле ждет успех и большая прибыль

Limon.ee
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Астрология. Фото иллюстративное.
Астрология. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Второй весенний месяц подкрался незаметно, а значит, уже точно пора выбираться из зимней спячки и идти навстречу новым свершениям. В своем Telegram-канале главный народный астролог предупреждает, что первая неделя месяца будет динамичной и боевой. А полнолуние в четверг настойчиво подтолкнет к успеху все знаки Зодиака. Но есть среди нас и те, кому в апреле будет везти чуть больше. Их даты рождения Василиса по традиции публикует в личном блоге, пишет Super.

«А кто у нас везунчики апреля? Кто у Фортуны на хорошем счету? Кому нужно готовить большой кошелек прямо сейчас? А вот кому! Всем, кто родился в даты, что я привела ниже», — написала Василиса, явно предрекая перечисленным счастливчикам не только повсеместный успех, но и завидное материальное положение. Скорее ищите себя в списке!

05.04.1943 — 02.05.1943

10.10.1944 — 24.10.1944

14.04.1945 — 15.06.1945

26.01.1949 — 08.02.1949

22.02.1951 — 06.03.1951

15.07.1952 — 05.08.1952

16.10.1952 — 07.11.1952

04.03.1953 — 20.03.1953

05.08.1954 — 18.08.1954

23.09.1956 — 07.10.1956

10.01.1961 — 22.01.1961

05.02.1963 — 17.02.1963

22.06.1964 — 06.07.1964

30.11.1964 — 21.02.1965

19.07.1966 — 01.08.1966

08.09.1968 — 21.09.1968

25.12.1997 — 06.01.1973

04.06.1974 — 11.08.1974

16.01.1975 — 30.01.1975

03.06.1976 — 16.06.1976

03.07.1978 — 15.07.1978

23.08.1980 — 05.09.1980

08.12.1984 — 21.12.1984

05.05.1986 — 23.05.1986

03.09.1986 — 25.09.1986

22.12.1986 — 10.01.1987

18.05.1988 — 29.05.1988

17.06.1990 — 29.06.1990

06.08.1992 — 20.08.1992

02.04.1996 — 06.06.1996

20.11.1996 — 04.12.1996

14.04.1998 — 28.04.1998

23.10.1998 — 05.12.1998

01.05.2000 — 13.05.2000

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