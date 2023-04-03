Вальдур Кахро судится за свою честь: «впечатление, что он злоупотребляет своим положением»

"Мы здесь потому, что человек, распространяя ложь не думает о последствиях, думая, что за клевету нет наказания. Если вы о чем-то лжете, то несите ответсвенность за свои слова. У меня не было другого выхода, кроме как обратиться в суд!" – заявил в зале суда Вальдур Кахро, бывший муиципальный советник острова Прангли. По словам последнего, о нем были опубликованы ложные обвинения, будто он является королем острова Прангли и муниципалитет делает то, что он скажет.