Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Вальдур Кахро судится за свою честь: «впечатление, что он злоупотребляет своим положением»

Кетлин Крузе
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Scanpix/Postimees

"Мы здесь потому, что человек, распространяя ложь не думает о последствиях, думая, что за клевету нет наказания.  Если вы о чем-то лжете, то несите ответсвенность за свои слова. У меня не было другого выхода, кроме как обратиться в суд!" – заявил в зале суда Вальдур Кахро, бывший муиципальный советник острова Прангли. По словам последнего, о нем были опубликованы ложные обвинения, будто он является королем острова Прангли и муниципалитет делает то, что он скажет.

В 2020 году газета Maaleht опубликовали статью под названием «Бизнесмен и советник Вальдур Кахро действует на острове Прангли как в своем личном королевстве».

В статье написано, что на острове Прангли, который входит в состав муниципалитета Виимси, уже давно ходят слухи о том, что один из местных жителей, в том числе член муниципального совета, начал претендовать на остров как на свой собственный и делает все, что ему заблагорассудится. Муниципалитет также быстро дает зеленый свет предложениям этого человека.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх