Эстонская модная публика еще никогда не видела такого переполненного зала, как на Таллиннской неделе моды этой весной! Билеты на показы были распроданы, так что самые медлительные любители моды не смогли попасть на долгожданное шоу. Портал Postimees Naine сделал подборку лучших коллекций и самых ярких моментов с Недели моды - смотрите видео и листайте галереи.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Путина послали, груди и попы показали: самые шокирующие моменты Недели моды в Таллинне
Коллекция Nora Isle была явным фаворитом. «Я начала сотрудничество с брендом Nora Isle еще до того, как он стал настолько известным, - говорит светская львица Бригитте Сюзанне Хунт. - Я была одной из первых, кто стал носить эту одежду».
«Я думаю, что Марианн делает замечательную работу, - говорит модница и предприниматель Мерли Пирхонен. - Всё, что она делает, выглядит очень красиво!»
Самый большой модный шок устроил Тойво Фриман, который впервые появился на Таллиннской неделе моды. «Тойво Фриман, черт бы тебя побрал! Это невозможно, что он сделал! - воскликнула визажист и страстная поклонница TFW Мари-Лийс Меремаа. - Женщины такие, какие они есть на самом деле, без лжи, без утайки, без фильтров... Это было потрясающе, у меня нет слов!»
Работы Фримана с яростной напористостью борются с тем, с чем обществу необходимо бороться. В этот раз на показе не обошлось и без антивоенной темы, и дизайнерская футболка автора с надписью Fuck off Putin сразу же несла в себе особенно недвусмысленный посыл.
Здесь для вас большая галерея! Смотрите!
Лийна Стейн, которая уже много лет выступает на сцене TFW и параллельно работает в Таллинне и Париже, начала модную весну с чрезвычайно ярких бликов, которые погрузились в море контрастов и цветов. Коллекция была вдохновлена 70-ми годами, и даже легендарная роллерша того времени пронеслась по подиуму.
«Больше всего мне нравится Лийна Стейн, - говорит стилист и романтичный дизайнер Мерит Бойкенс. - Это потому, что она исключительно гламурна, смела и сексуальна!»
Анастасия Балак предложила публике исключительно изысканный, красивый и зрелый модный опыт. Она впервые участвовала в Таллиннской неделе моды, но этот дизайнер, обожающий женственный стиль, работает в модном бизнесе уже десять лет. Оригинальные принты коллекции были настолько красивы, что Янар Юхков, руководитель отдела закупок в сфере модной торговли, одобрительно заметил: «Она оставила о своей работе сильное впечатление опытного дизайнера. Даже прикосновение Версаче присутствует!». Кроме того, похвалы заслужила целостная стилизация и прекрасная гармония с музыкой - все выступление создавало экстатическое и страстное летнее настроение.
Люди в зале говорили о представлении Mammu Couture. Общее впечатление было чарующим. «Когда я надела это платье, у меня побежали мурашки по коже, - говорит великолепная модель Илона Фаустова, которая на самом деле является доктором биоорганической химии. Настоящая красавица-ученый в одном лице. - Каждые полгода я с нетерпением жду этого показа! Такие красивые платья, в которых чувствуешь себя принцессой. Показ мод Mammu Couture - это действительно как вечеринка!».
Gerli A. Chantelle, создающая гламурные и ультраженственные платья для фей, известна эстонской модной публике уже десять лет, но перед аудиторией Таллиннской недели моды она выступила впервые. «Это я», - говорит она о своих творениях и считает, что каждый день нужно отмечать как нечто уникальное. Она считает, что в жизни существует столько возможностей носить гламурное мерцающее платье, сколько женщина создает для себя сама, - говорит Тийу Ярвисте, основатель журнала MOOD и поклонник стиля дизайнера. - Она очень тонкая, умная, замечательная. Божественная или ангельская - может ли женщина действительно носить такие вещи? Но она и ее клиенты носят такие платья».
Zack Marques пришел на неделю моды вместе со своими поклонниками. «Zack Marques очень понравился! Этот человек делает классные вещи, которые действительно можно носить, - говорят Катрин Хинрикус и Мартин Ветемаа, основатели подкаста Full of Shit. - В знак уважения Мартин даже носит носки с фламинго. И коллекция действительно удивила нас!»
На подиуме был настоящий калейдоскоп контрастов, ярких цветов и энергии. Относительно простые фасоны оживлялись оборками, смелыми деталями, аппликациями и всплесками цвета. Идея модного бренда о том, что в вашем гардеробе живет огненный человек, который всегда готов поднять вам настроение, - это так здорово!
На этот раз Siret Design перенес любителей моды на остров Капри. На этот раз светлые оттенки были дополнены пастельными оттенками бирюзы. Сирет не использует готовые роскошные ткани, каждый узор в ее творениях вышивается вручную один за другим на одежде.
Donna Nordica, предпочитающая более простые фасоны, представила на суд модной публики свою самую красивую коллекцию.
Brand NO.8 всегда был одним из фаворитов модной публики на последних показах. Светлана Пузырева и в этот раз представила эффектное и восхитительное шоу.
В коллекции Ivo Nikkolo было много вещей, которые вы бы сразу надели. Например, пастельный комбинезон нежно-лавандового цвета или джинсовое платье.
В показе мод, не допускающем насилия и не наносящем вреда животным, среди молодых талантов выделялось творение Кэрол Икс Отт из переработанного денима. Калейдоскоп молодых талантов поражал воображение и вдохновлял.