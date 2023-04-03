ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Путина послали, груди и попы показали: самые шокирующие моменты Недели моды в Таллинне

«Больше всего мне нравится Лийна Стейн, - говорит стилист и романтичный дизайнер Мерит Бойкенс. - Это потому, что она исключительно гламурна, смела и сексуальна!»

Анастасия Балак предложила публике исключительно изысканный, красивый и зрелый модный опыт. Она впервые участвовала в Таллиннской неделе моды, но этот дизайнер, обожающий женственный стиль, работает в модном бизнесе уже десять лет. Оригинальные принты коллекции были настолько красивы, что Янар Юхков, руководитель отдела закупок в сфере модной торговли, одобрительно заметил: «Она оставила о своей работе сильное впечатление опытного дизайнера. Даже прикосновение Версаче присутствует!». Кроме того, похвалы заслужила целостная стилизация и прекрасная гармония с музыкой - все выступление создавало экстатическое и страстное летнее настроение.

Люди в зале говорили о представлении Mammu Couture. Общее впечатление было чарующим. «Когда я надела это платье, у меня побежали мурашки по коже, - говорит великолепная модель Илона Фаустова, которая на самом деле является доктором биоорганической химии. Настоящая красавица-ученый в одном лице. - Каждые полгода я с нетерпением жду этого показа! Такие красивые платья, в которых чувствуешь себя принцессой. Показ мод Mammu Couture - это действительно как вечеринка!».