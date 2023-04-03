Врач объяснила вред отказа от еды после шести вечера

Врач-диетолог рассказала, что, если организм не будет получать пищу в течение 12 часов и дольше, то начнутся нежелательные колебания уровня глюкозы в крови. Это неблагоприятное состояние, потому что глюкоза – это главный питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего – для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы на первом этапе могут привести к нарушениям настроения, а далее могут произойти органические изменения. Поэтому длительный периодов «голодной крови» допускать нельзя.

Диетолог рекомендует не отказываться от еды после шести, как делают многие худеющие люди.