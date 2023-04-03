Леди Гага появилась на публике без макияжа

Папарацци сняли 37-летнюю знаменитость во время разговора с режиссером Тоддом Филлипсом на лестнице в Нью-Йорке, на которой снимался фильм «Джокер», вышедший в 2019 году. Так, поп-исполнительница была запечатлена в пальто черного цвета, юбке в горох, кожаных туфлях и носках с белой окантовкой. Ее образ дополняли коричневая сумка и перчатки. Также на кадрах видно, что звезда решила отказаться от косметики, а волосы оставила распущенными.