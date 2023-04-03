Мужчину ждал сюрприз на борту самолета Finnair, который обошелся ему в 136 евро

Туомас забронировал авиабилеты и Таиланд на февраль и март. Он потратил 136 евро на то, чтобы выбрать места в ряду у аварийного выхода, так как там больше места для ног. Каково было удивление клиента, когда заказанные места были заняты другими пассажирами, передает Iltalehti.

После поездки он изучил возможность получения компенсации за дополнительную услугу, которая не была ему оказана. Было решено, что ничего ему компенсировать не будут, так как плата за место не входит в перечень возмещаемых услуг.

После этого решения Туомас написал в чат поддержки авиакомпании Finnair, где ему был предоставлен уже другой формуляр. По данным представителей службы поддержки, первый документ был заполнен некорректно. Поэтому теперь Туомасу придется еще 3-4 недели дожидаться принятия нового решения.

Туомас изучил информацию в соцсетях и убедился, что у многих других пассажиров тоже раньше были проблемы с местами в Finnari, поэтому он со своей бедой не одинок.

Кроме того, этот мужчина обратил внимание на то, что ответы иностранных работников службы поддержки Finnair внесли еще большую неразбериху.

Сначала Туомас общался с роботом, но после получасового ожидания с ним на связь вышел живой человек, который сказал, что использует онлайн-переводчик, чтобы предложить клиенту обслуживание на финском языке.