Свидание сексуальной эстонской фитнес-красавицы приняло суровый оборот: я просто захотела домой!

Финские СМИ уже давно сообщают, что между персональным тренером и блогером эстонского происхождения Эрной Хуско (25) и блогером Яакко Парккали (27) что-то происходит. Хотя молодые люди не подтвердили свои отношения, они снова и снова проводят время вместе.

Одна из встреч Эрны и Яакко состоялась 29 марта, и фитнес-красавица поделилась моментами вечера в историях Instagram, сообщает Seiska.

Молодые люди решили пойти в среду вечером после тренировки и выпили немного шампанского перед фильмом. Эрна отказалась от попкорна, потому что сидела на строгой диете.

Вскоре после того, как Эрна написала о том, что не ест попкорн, она снова появилась в социальных сетях. Фитнес-красавица объявила, что свидание приняло суровый оборот.

«Этот фильм настолько меня выбесил, - сказала Эрна, - я просто хочу домой, это было так ужасно!».

Фитнес-красавица позже добавила, что фильм вызвал негативные эмоции из за отсылок к ее прошлому. «Мне пришлось уйти с половины фильма, потому что я плохо себя чувствовала, и это было слишком напряженно».

Фильм, который смотрела Эрна - это голливудский фильм «Вавилон» с Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. Наполненный мрачным юмором, фильм рассказывает о Голливуде 1920-х годов и мире развлечений.