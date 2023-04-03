ЕЛЕ СТОИТ НА НОГАХ ⟩ «Решение выступать или нет – за артистом»: директор МакSим оправдывается перед фанатами за ее концерты на износ

Фанаты просят коллег 39-летней МакSим дать ей отдохнуть и прийти в себя. Они требуют это в соцсетях, делая свои предположения о состоянии кумира, которая полтора года назад находилась на грани жизни и смерти из-за тяжелой формы пневмонии. По поводу подобных домыслов резко высказался директор певицы Павел Назаров.

«Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях! Как все привыкли считать, фан-клуб артиста – это сообщество людей, которым особенным образом относятся к нему.