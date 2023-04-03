В середине марта артистке стало плохо во время концерта – ей понадобилась экстренная помощь медиков. Выступление МакSим 1 апреля тоже вызывало много вопросов. Представители фан-клуба исполнительницы обеспокоены ее состоянием, пишет Starhit.
ЕЛЕ СТОИТ НА НОГАХ ⟩ «Решение выступать или нет – за артистом»: директор МакSим оправдывается перед фанатами за ее концерты на износ
Фанаты просят коллег 39-летней МакSим дать ей отдохнуть и прийти в себя. Они требуют это в соцсетях, делая свои предположения о состоянии кумира, которая полтора года назад находилась на грани жизни и смерти из-за тяжелой формы пневмонии. По поводу подобных домыслов резко высказался директор певицы Павел Назаров.
«Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях! Как все привыкли считать, фан-клуб артиста – это сообщество людей, которым особенным образом относятся к нему.
Увы, в ситуации с МакSим выяснилось, что все обстоит иначе. Им не важно решение артиста, выступать или нет. Им не важны его мысли и чувства. Им не важно его желание подводить своего зрителя или нет. Потому что очевидно – они не являются тем самым зрителем. В любые сложные моменты зритель поддерживает любимого артиста!» – подчеркнул Назаров в личном блоге.