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Глоба назвала главного везунчика в апреле: любовь и поддержка со всех сторон

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Bachkova Natalia/Shutterstock

Этот знак зодиака будет обласкан Вселенной, пишет Телепрограмма.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав знак зодиака, который станет абсолютным фаворитом судьбы.

Для Стрельцов апрель полон приключений. Первая половина месяца - время любви, внимания и поддержки со всех сторон. Этот период можно провести в путешествиях с близкими и любимыми.

Успех ждет Стрельцов и в карьерном продвижении: в этом месяце будет много возможностей воплотить далеко идущие планы. Друзья будут помогать практически во всех делах.

«Необходимо присмотреть за домом, очень важно внимание вашим детям в начале и конце третьей декады. Ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог», - добавила астролог.

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