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Народные приметы на 3 апреля: что нельзя делать в этот день

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Чего стоит опасаться в этот понедельник, а также, кто отмечает сегодня свои именины - читай в статье!

Что нельзя делать:

  • Нельзя готовить два блюда — борщ и пирожки с капустой, поскольку на Руси их чаще всего готовили на поминки.
  • Нельзя стирать и менять постельное бельё — сон будет плохим.
  • Нельзя кидать в воду камни и что-либо другое, стирать в водоёмах, как-то иначе тревожить воду.
  • Нельзя ходить на рыбалку.
  • Нельзя поливать растения в саду, на огороде или комнатные цветы.=
  • Нельзя чтобы за одним обеденным столом были одновременно три женщины — между ними может начаться ссора.
  • Нельзя надевать вещи наизнанку, к драке.
  • Нельзя, чтобы кошка спала вместе с человеком — может силы у него забрать.
  • Нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду — к несчастью.

Приметы:

  • Желтые лучи у восходящего солнца – к хорошей погоде.
  • Если лед с водоемов еще не сошел – весеннего лова рыбакам не видать.
  • Гроза началась – урожайный год будет.
  • Цветет мать–и–мачеха – совсем скоро станет еще теплее.
  • Комары появились – жди потепления.
  • Березовый сок обильно льется – к дождливому лету.
  • В ночном лесу теплее, чем на открытых полянах, – к вёдру.
  • Синие облака – на тепло и к дождю.
  • Первый гром – признак наступающего тепла.
  • Гром в этот день знаменует урожайный год.
  • Гром гремит – год будет урожайным.
  • Ясная ночь – жди заморозков.
  • Синичка запела – тепло зовет.

Именины: Анания, Владимир, Домнин, Кирилл, Пахомий, Серафим, Филимон, Фома, Яков.

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