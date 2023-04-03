Народные приметы на 3 апреля: что нельзя делать в этот день

Чего стоит опасаться в этот понедельник, а также, кто отмечает сегодня свои именины - читай в статье!
Что нельзя делать:
- Нельзя готовить два блюда — борщ и пирожки с капустой, поскольку на Руси их чаще всего готовили на поминки.
- Нельзя стирать и менять постельное бельё — сон будет плохим.
- Нельзя кидать в воду камни и что-либо другое, стирать в водоёмах, как-то иначе тревожить воду.
- Нельзя ходить на рыбалку.
- Нельзя поливать растения в саду, на огороде или комнатные цветы.=
- Нельзя чтобы за одним обеденным столом были одновременно три женщины — между ними может начаться ссора.
- Нельзя надевать вещи наизнанку, к драке.
- Нельзя, чтобы кошка спала вместе с человеком — может силы у него забрать.
- Нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду — к несчастью.
Приметы:
- Желтые лучи у восходящего солнца – к хорошей погоде.
- Если лед с водоемов еще не сошел – весеннего лова рыбакам не видать.
- Гроза началась – урожайный год будет.
- Цветет мать–и–мачеха – совсем скоро станет еще теплее.
- Комары появились – жди потепления.
- Березовый сок обильно льется – к дождливому лету.
- В ночном лесу теплее, чем на открытых полянах, – к вёдру.
- Синие облака – на тепло и к дождю.
- Первый гром – признак наступающего тепла.
- Гром в этот день знаменует урожайный год.
- Гром гремит – год будет урожайным.
- Ясная ночь – жди заморозков.
- Синичка запела – тепло зовет.
Именины: Анания, Владимир, Домнин, Кирилл, Пахомий, Серафим, Филимон, Фома, Яков.