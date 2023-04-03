Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

Существует суеверие, что отмечать свой сороковой день рождения - не самая хорошая идея. Роскошное празднество якобы может привести лишь к неприятностям. Так ли это на самом деле?

Цифра 40 ассоциируется со смертью, злом и страданиями

В Библии можно найти множество примеров, когда упоминается число 40:

наводнение во время Великого потопа длилось 40 дней;

Иисус находился на земле после своего воскрешения также 40 дней;

Моисей водил еврейский народ по пустыне в течение 40 лет.

Кроме того, число 40 играет важную роль в поминальных обрядах. Согласно христианской традиции, на 40-й день после смерти душа человека предстает перед Богом в третий и последний раз, а Бог решает, куда ей отправиться. Поэтому в этот день принято поминать усопшего.

В Китае, Японии и Корее число 4 ассоциируется со злом, несчастиями и опасностью. Все дело в том, что название этой цифры звучит похоже на слово «смерть». В этих странах нельзя найти номера квартир, домов или лифтов с цифрой 4, а на общественном транспорте также отсутствуют маршруты с таким номером. Даже на мобильные телефоны, номера которых содержат цифру 4, действуют скидки.

Кстати, в Китае полагают, что праздновать 40-летие не стоит только мужчинам. Женщинам же лучше не устраивать торжеств в 30‑летие.

Согласно одному из популярных суеверий, именно к 40-летию человека покидает ангел-хранитель, оставляя его без высшей защиты.