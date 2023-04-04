4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 4 апреля, чтобы в дом беду не впустить. Все приметы важного дня описывает «Главред».
В этот день принято было убирать в доме и готовиться к Страстной неделе.
Обязательно было женщинам печь калачи, напоминающие солнце. Этими калачами угощали соседей и родных.
Что нельзя делать 4 апреля
- Нельзя 4 апреля делать сразу несколько дел. Верили, что ни одно не получится решить.
- Нельзя выносить мусор и сушить белье на улице. Верили, что в дом может прийти беда.
- Нельзя 4 апреля рукодельничать и шить.
- Нельзя 4 апреля рассказывать о своих планах, они не сбудутся.
Приметы на 4 апреля
- Если красные круги в небе при восходе солнца, то ждать богатый урожай.
- Если при восходе солнца синие облака, то будет тепло, но дождливо.
- Если птицы купаются в лужах, то к теплу.