Почему тщательная весенняя уборка может навредить здоровью: шокирующее объяснение ученых

Пандемия Covid-19 заставила людей тщательнее убирать дома, но чистота и гигиена – это не одно и то же. Слишком частая уборка может навредить здоровью. Ученые утверждают, что для здоровой иммунной системы следует контактировать с микроорганизмами. По их мнению, это помогает регулировать иммунитет. Об этом пишет BBC News со ссылкой на разные исследования.

Салли Блумфилд, глава Международного научного форума по домашней гигиене и почетная профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, обеспокоена тем, что пандемия заставила многих людей приобрести вредные привычки по уборке. Например, навязчиво драить пол, вместо того, чтобы просто придерживаться должной гигиены, что поможет предотвратить распространение болезней.

«Люди одержимы чистотой, потому что считают ее средством защиты от микробов. Ассоциация чистоты со здоровьем заложена в нашей ДНК… Во время процесса эволюции мы выработали рефлекс отвращения, который заставляет нас избегать вещей, которые являются мерзкими или зловонными», - сказала она.

Опрос, проведенный Королевским обществом общественного здравоохранения (RSPH) в Британии, показал, что испачкаться может оказаться полезным для здоровья. В исследовании рассказывается, что дети, растущие на фермах, меньше страдают астмой и аллергией и имеют меньшую вероятность развития аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, потому что они в раннем возрасте контактировали с разнообразными микроорганизмами, которые помогали регулировать их иммунитет.