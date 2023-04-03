Эксперт назвал фрукт, который поможет быстрее заснуть: это вас удивит

Эксперты по сну считают, если перед сном съесть киви, то это поможет быстрее заснуть. Об этом пишет mirror. Они ссылаются на ученых, подтверждающих ценность киви как снотворного.

«Исследование показало, что киви может помочь улучшить качество сна после месяца регулярного потребления. Этот фрукт содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также такие витамины, как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь лечить расстройства сна, а также отрегулировать график сна», – говорится в материале статьи.

Кроме того, эксперты рекомендуют не употреблять кофеин слишком поздно, поскольку ему «нужно до 10 часов, чтобы полностью выйти из крови», поэтому он может мешать нормальному сну.