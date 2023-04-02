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ГАЛЕРЕЯ ⟩ 510 участников со всей Европы сражались за победу! Грандиозный фестиваль танца и моды Max Moda отгремел в Таллинне

Limon.ee
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В Таллинне отгремел первый и главный день XV Международного детского и молодежного конкурса-фестиваля танца и моды Max Moda 2023, в котором приняли участие несколько десятков творческих коллективов из разных стран Европы, что в общей сложности составляет 510 конкурсантов. 

Члены жюри довольно строго оценивали номера, явных фаворитов хватало, но коллективов, которые получили все пятерки от 12 членов жюри, было лишь четыре. Все они сразятся в воскресенье днем за Grand Prix. Членам жюри не сообщалось, какую страну представляют участники и кто их художественный руководитель. 

Фестиваль проходит в Центре русской культуры в Таллинне. В Большом зале специально для конкурса был возведен подиум. Потому что в течение почти пяти с половиной часов красочного зрелища на сцене можно было увидеть творческие коллективы разных возрастов, сражающихся как в конкурсе танца, так и представляющих свои модельные коллекции. В этот раз коллекций было чуть меньше, зато участников в категории «уличный танец» стало значительно больше. 

Международный конкурс Max Moda является не только глобальным культурным проектом международного формата, но и нашумевшим брендом в странах Европы. Международный конкурсный детский и молодежный фестиваль MAX MODA наглядно демонстрирует Европе уникальное достояние национальных культур, дружбу между народами и бесценный обмен опытом работы в детских театрах моды, дизайн-студиях и танцевальных коллективах.

02.04.2023, 15:30, Большой зал, вход бесплатный

Гала-концерт, в котором примут участие лучшие коллективы, номинированные членами жюри на Grand Prix. Награждение всех участников. Закрытие фестиваля закончится флешмобом от всех коллективов.

Смотрите галерею главного конкурсного дня вверху новости! 

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