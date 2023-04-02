ГАЛЕРЕЯ ⟩ 510 участников со всей Европы сражались за победу! Грандиозный фестиваль танца и моды Max Moda отгремел в Таллинне

Члены жюри довольно строго оценивали номера, явных фаворитов хватало, но коллективов, которые получили все пятерки от 12 членов жюри, было лишь четыре. Все они сразятся в воскресенье днем за Grand Prix. Членам жюри не сообщалось, какую страну представляют участники и кто их художественный руководитель.



Фестиваль проходит в Центре русской культуры в Таллинне. В Большом зале специально для конкурса был возведен подиум. Потому что в течение почти пяти с половиной часов красочного зрелища на сцене можно было увидеть творческие коллективы разных возрастов, сражающихся как в конкурсе танца, так и представляющих свои модельные коллекции. В этот раз коллекций было чуть меньше, зато участников в категории «уличный танец» стало значительно больше.