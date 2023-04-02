Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес опубликовала в соцсетях свое мнение по поводу увольнения из Eesti Kontsert музыканта Андреса Мустонена. Хотя Ильвес не одобряет поездку дирижера в Россию, она считает, что наказание, наложенное на Мустонена, слишком сурово. «Музыканты склонны забывать о политике, потому что они живут только музыкой. У нас, эстонцев, способность к прощению мала, а гнев и ярость легче разжечь, чем большой стог сена», - говорит виолончелистка.
Сильвия Ильвес об отмене Андреса Мустонена: наказание за желание играть музыку не должно быть чрезмерным
Организация Eesti Kontsert прекратила сотрудничество с дирижером и скрипачом Андресом Мустоненом, поскольку последний выступал в России. Виолончелистка Сильвия Ильвес, которая считает поведение Мустонена неправильным, высказалась по этому поводу. «Мустонен - человек, который живет и дышит музыкой, и он, конечно, не сторонник Путина», - сказала она.
«Уже почти раннее утро, но еще ночь, и сна нет. 1 апреля мои дети участвуют в конкурсе "Таллиннский талант 2023", а вечером я должна быть на сцене. Тревожные мысли не дают спать, - пишет она. - Жаль, искренне жаль слышать и читать об отмене еще одного человека, которого в Эстонии ценили в области культуры. Мне не нравится культура отмены, но и трудно доброжелательно смотреть на такой глупый шаг, который совершил маэстро. Невозможно было даже подумать о таком!
Я абсолютно убеждена, что Мустонен поехал на концерт не для того, чтобы восхвалять Путина, а из-за горячей любви к музыке и, возможно, также из-за хорошего дохода, вместе с хорошими старыми друзьями, от контактов с которыми было по-человечески трудно отказаться.
В данном случае он просто один из тех, кто не может понять, что политика побеждает в мире музыки, она же побеждает и в мире спорта. Политика управляет миром. Любовь, музыка, близкие - нет.
Я также не могу спокойно смотреть на то, как человека бьют по лицу. Просто тяжело смотреть, как убивают человека. Это ужасно. У нас, эстонцев, очень маленькая способность к прощению, гнев и ярость легче разжечь, чем стог сена. Но кто из нас настолько безгрешен, чтобы бросать камни в маэстро? Дать концерт в России - не единственный большой грех в этом мире, я думаю. И только он сам знает, почему он сделал то, что сделал. Ясно только то, что человек получил урок. Нет худшего наказания для музыканта, чем его отмена. Когда-то вору отрубали руки, а лжецу вырезали язык. Размер наказания постоянно меняется с течением времени.
В ночной тишине возникают ужасные мысли, когда мы видим жажду желания сжечь своего человека на костре - жажда крови растет. Надеюсь, я ошибаюсь? У меня такое чувство, что лучше бы нам сейчас по-настоящему сжечь человека на костре, как это делали в старые времена, вместо того, чтобы позволить человеку, который уже практические привязан к столбу, спуститься и как-то жить дальше среди народа, полного ненависти».
«Страшные мысли. Беспокойство о том, в каком направлении идет наше общество. Кто будет следующим? Куда мы пойдем дальше? Жизнб преподносит такие сюрпризы. Я сама музыкант, и мне трудно представить, что переживает мой коллега. Маэстро по-прежнему очень любят. Уверена, что я не единственный музыкант и бывший соратник, который чувствует боль в сердце. В любом случае, вы не увидите меня среди толпы на публичных казнях, если эти средневековые традиции будут возрождены в ближайшее время. Если бы мы только могли найти больше людей, чтобы держаться вместе. Нас, эстонцев, не миллионы. Наша численность, насколько я знаю, меньше, чем у значительной части народов других стран. Мне не хочется думать, что мы - одна из самых злобных наций на земле. Знаете ли вы какую-нибудь другую страну, где граждане так разрушительно относятся друг к другу, и вместо того, чтобы протянуть руку помощи потерявшемуся человеку, начинают бросать в него камни?» - заключает Ильвес.
Ильвес сказала Elu24, что своим постом она хочет показать, что, наказывая не того человека, не следует заходить слишком далеко. «Такое топтание на месте неправильно. Мустонен не плохой человек, он добрый и живет ради музыки. Музыканты иногда склонны забывать о политике, потому что единственное, чем они хотят заниматься и очем думать, - это музыка», - говорит Ильвес.