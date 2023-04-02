Сильвия Ильвес об отмене Андреса Мустонена: наказание за желание играть музыку не должно быть чрезмерным

В ночной тишине возникают ужасные мысли, когда мы видим жажду желания сжечь своего человека на костре - жажда крови растет. Надеюсь, я ошибаюсь? У меня такое чувство, что лучше бы нам сейчас по-настоящему сжечь человека на костре, как это делали в старые времена, вместо того, чтобы позволить человеку, который уже практические привязан к столбу, спуститься и как-то жить дальше среди народа, полного ненависти».

«Страшные мысли. Беспокойство о том, в каком направлении идет наше общество. Кто будет следующим? Куда мы пойдем дальше? Жизнб преподносит такие сюрпризы. Я сама музыкант, и мне трудно представить, что переживает мой коллега. Маэстро по-прежнему очень любят. Уверена, что я не единственный музыкант и бывший соратник, который чувствует боль в сердце. В любом случае, вы не увидите меня среди толпы на публичных казнях, если эти средневековые традиции будут возрождены в ближайшее время. Если бы мы только могли найти больше людей, чтобы держаться вместе. Нас, эстонцев, не миллионы. Наша численность, насколько я знаю, меньше, чем у значительной части народов других стран. Мне не хочется думать, что мы - одна из самых злобных наций на земле. Знаете ли вы какую-нибудь другую страну, где граждане так разрушительно относятся друг к другу, и вместо того, чтобы протянуть руку помощи потерявшемуся человеку, начинают бросать в него камни?» - заключает Ильвес.