Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 апреля 2023 года

Полнолуние в Весах 6 апреля формирует внутренний запрос на комфорт и красоту, активизирует социальные связи, желание объединиться в группы и сообщества по интересам. Даже самым ответственным и самостоятельным людям невозможно со всеми делами справляться в одиночку. Не зря говорят, что коллектив – великая сила! Удовлетворить свои интересы и потребности можно только на взаимовыгодных условиях, в содружестве с другими людьми.

3 апреля в 19:22 Меркурий входит в знак Тельца, где и перейдет в ретроградное движение с 21 апреля. Телец – знак ресурсов, жизнестойкости, связан с материальным миром, относится к стихии Земли. С этого дня внимание людей переключается на дела, абсолютно мирские и земные, легче решаются денежные вопросы.

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ОВЕН

Видны первые результаты проделанной работы, хорошо удается коллективная деятельность. Трудно найти более подходящее время для чего-то нового и вообще любых дел, а также романтики и решения семейных вопросов. Однако сейчас непросто распознать обман и лицемерие, поэтому будьте осторожны в проявлении своих чувств. Излишняя восприимчивость к лести и знакам внимания представителей противоположного пола может помешать эффективной трудовой деятельности и привести к убыткам.

ТЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для создания фундамента в любой жизненной сфере, решения имущественных проблем, карьеры. Займите практичную и рациональную позицию в вопросах как физического, так и психологического здоровья. При необычных обстоятельствах в вашу жизнь может войти новый человек, который вдохновит вас на изменения, которые вам просто необходимы. Вселенная ставит перед вами задачу освоить новый опыт, направляет вам энергию и импульс для достижения целей, указывает новый вектор движения.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на высокий энергетический фон и желание сделать все и сразу, поберегите ресурсы – они вам очень пригодятся в третьей декаде апреля. Ситуации и жизненные сюжеты могут быть разными: хорошими и не очень, но лучше все-таки подготовиться к непростому периоду. В течение недели могут быть подняты серьёзные темы, о которых не хочется говорить и слышать, но лучше не откладывать снова в долгий ящик то, что уже давно должно было быть решено. Не затягивайте с отчетами и расчетами, выполняйте самую сложную работу.

РАК

Обстоятельства заставят перезагрузить сознание, посмотреть на многое под другим углом, что поможет улучшить качество жизни. Хотя эмоции – через край, а череда событий выдохнуть не даёт, ничего страшного – справитесь, было и похуже. В любом случае двигайтесь в сторону прогресса и не сомневайтесь в своей эффективности. Для восстановления сил полезно навести порядок в фотопотоке, разобрать гардероб и посвятить выходные дни приятным воспоминаниям либо с друзьями, либо в узком семейном кругу.

ЛЕВ

Усилившаяся сентиментальность и романтичность толкает на опрометчивые поступки и может спровоцировать агрессию, особенно в отношении сослуживцев. Важно не забывать про самоконтроль и стараться удерживать эмоции внутри себя. Сейчас вы на виду у всех, и одно неосторожное слово или действие может серьезно подпортить вашу репутацию. Разумные самоограничения не помешают. Будьте внимательны с тратами – деньги и так у вас будут уходить как сквозь пальцы. В течение недели вы четко осознаете, что это какая-то проверка на прочность.

ДЕВА

Важно не позволить эмоциям и чувствам захлестнуть вас и постараться тщательно взвешивать каждое сказанное слово. Если вам это удастся, то все задуманное получится исполнить в точном соответствии с вашими планами. Продолжайте накапливать силы, занимаясь простыми краткосрочными делами и откладывая все сложное и серьезное на более подходящее время. Вы ясно понимаете, что многое сейчас завершается, но еще не знаете, что ждет впереди. Расслабьтесь и позвольте проблемным ситуациям разрешиться без вашего вмешательства.

ВЕСЫ

Вас может беспокоить неопределенность, почувствуете, что необходимо что-то изменить в жизни. Однако время для этого еще не пришло. Отложите все важные и долгосрочные дела до лучших времен, чтобы все тщательно спланировать, взвесить и просчитать. Впереди у вас еще будет удачный случай начать задуманное вами. Воспользуйтесь этой неделей для того, чтобы укрепить свое здоровье. Постарайтесь отдохнуть, набраться сил, пересмотрите свой рацион. Откажитесь от ненужных вам вещей и тревожных мыслей.

СКОРПИОН

Неделя спокойствия, в делах все стабильно, обстоятельства складываются наилучшим образом для достижения баланса между внутренним и внешним. Хорошее время для общения с детьми – сейчас легче всего найти точки соприкосновения и взаимопонимания. Неделя не предвещает больших изменений в жизни, но зато сулит стать интересным и романтичным. Возможны интересные перспективы и новые знакомства, предложения о сотрудничестве. Ваши планы и оригинальные идеи поддержат окружающие.

СТРЕЛЕЦ

Вы полны оптимизма и готовы на многое. Могут возникнуть отношения с бывшими возлюбленными. Воспоминания накроют вас с головой. Поэтому вам придется решить, что оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее. Неделя сильной интуиции, озарений, прояснений. Также хороша для людей творческих профессий. Больше общайтесь с людьми, организовывайте различные мероприятия, в том числе онлайн – у вас все шансы занять лидерские позиции, обрести популярность.

КОЗЕРОГ

Могут измениться условия оплаты труда или потребуется пересмотреть некоторые пункты договорных отношений с работодателем, деловыми партнерами. Неделя благоприятна для нового профессионального витка, открытия бизнеса, переезда в новый офис. Вы сможете найти необходимые ресурсы для построения чего-то долгосрочного и фундаментального. Стучитесь во все двери и вам их откроют! Из-за активной социальной жизни возможны некоторые сложности с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ

Привычная, будничная жизнь вам только снится. Перемены происходят каждый день, обстоятельства меняются, нет никакой определенности. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Единственное, что поможет вам сохранить физические и психические силы, – это абсолютное принятие происходящего, доверие Вселенной. Родственники, друзья, единомышленники могут нуждаться в вашей помощи – не отказывайте им, свои дела вы успеете сделать, не торопитесь, все только начинается.

РЫБЫ

По сравнению с представителями других знаков Зодиака, течение вашей жизни плавное и предсказуемое, по крайней мере, насколько это возможно в тех условиях, в которых вы находитесь. Не делайте резких телодвижений, просто наблюдайте за происходящим и учитесь на опыте других людей. Любовь, романтика, семейные дела доставляют гораздо больше удовольствия, чем работа и полученная зарплата. Поэтому старайтесь экономить, правильно распределить доходы/расходы и не распыляться по мелочам.