ПО МАДРИДУ С ВЕТЕРКОМ ⟩ Криштиану Роналду впервые выехал в свет на эксклюзивном Bugatti за 10 миллионов долларов

Криштиану Роналду впервые показал на публике новое авто из своей коллекции. Эксклюзивный лимитированный суперкар Bugatti Centodieci стоит 10 миллионов долларов. Видео со звездой футбола опубликовал в Instagram блогер alberam17.

Bugatti Криштиану Роналду сняли в Мадриде. Футболист уже давно не выступает за местный «Реал», но решил приехать со своей девушкой Джорджиной Родригес в столицу Испании и посетить дорогой ресторан. Авто Роналду собрало толпу зевак.

Роналду решил купить Bugatti Centodieci еще в 2020 году, однако доставка дорогого суперкара затянулась. Лишь в 2022 году все 10 авто лимитированной серии попали к своим владельцам.

Bugatti Centodieci является самым дорогим авто Криштиану Роналду. Примечательно, что это уже третий Bugatti в его коллекции – также у футболиста есть Chiron и Veyron.

Помимо Bugatti, в коллекции футболиста есть трековые McLaren Senna и Ferrari Monza стоимостью 1 миллион долларов каждый, а также суперкары Lamborghini Aventador, Aston Martin DBS Superleggera и Ferrari 599 GTO F12 TDF. А недавно Джорджина Родригес подарила ему на день рождения кабриолет Rolls-Royce Dawn.

Повседневные авто Криштиану Роналду – внедорожники Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Mercedes G-Class Brabus. А во время выступления за «Манчестер-Юнайтед» он ездил на роскошном седане Bentley Flying Spur.

Bugatti Centodieci – лимитированное купе, посвященное 110-летию французской марки. Его дизайн выдержан в духе знаменитого Bugatti EB110 90-х годов. Авто Криштиану Роналду оснащено 1600-сильным W16 и способно развить 380 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 2,4 с.