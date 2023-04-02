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Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что надо делать в апреле каждому знаку, чтобы не упустить удачу

Limon.ee
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Кристина Иванова
Кристина Иванова Фото: личный архив

Апрель вовсю намекает на то, чтобы не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Легкая ленца и нерешительность – приметы этого месяца. Поэтому, если вы полны решимости что-то предпринимать, то лучше это делать как можно быстрее.

Первые недели месяца благоприятны для фундаментальных дел: продажа, покупка, ремонт недвижимости, работы на земельном участке. Это же правило касается и бизнес-планирования. Если нужно что-то купить, продать или переделать, не откладывайте в долгий ящик. Начиная с 11 апреля осуществить такого рода планы будет немного сложнее.

Ситуация середины апреля больше про болтовню и обещания, чем про реальные дела. Коммуникации, поездки, переговоры лучше планировать с 11 по 20 апреля. Они пройдут легко и приятно. Дорогие покупки, инвестиции и свадьбы лучше не планировать с 11 по 16 апреля, особенно если вы Телец или Козерог.

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