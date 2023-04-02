Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что надо делать в апреле каждому знаку, чтобы не упустить удачу

Первые недели месяца благоприятны для фундаментальных дел: продажа, покупка, ремонт недвижимости, работы на земельном участке. Это же правило касается и бизнес-планирования. Если нужно что-то купить, продать или переделать, не откладывайте в долгий ящик. Начиная с 11 апреля осуществить такого рода планы будет немного сложнее.

Ситуация середины апреля больше про болтовню и обещания, чем про реальные дела. Коммуникации, поездки, переговоры лучше планировать с 11 по 20 апреля. Они пройдут легко и приятно. Дорогие покупки, инвестиции и свадьбы лучше не планировать с 11 по 16 апреля, особенно если вы Телец или Козерог.