Апрель вовсю намекает на то, чтобы не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Легкая ленца и нерешительность – приметы этого месяца. Поэтому, если вы полны решимости что-то предпринимать, то лучше это делать как можно быстрее.
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Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что надо делать в апреле каждому знаку, чтобы не упустить удачу
Первые недели месяца благоприятны для фундаментальных дел: продажа, покупка, ремонт недвижимости, работы на земельном участке. Это же правило касается и бизнес-планирования. Если нужно что-то купить, продать или переделать, не откладывайте в долгий ящик. Начиная с 11 апреля осуществить такого рода планы будет немного сложнее.
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