Эстонская певица Геттер Яани показала свою младшую сестренку!

Певица Геттер Яани опубликовала в социальных сетях забавные фото себя и своей младшей сестры Калли Кармель.
Геттер Яани в настоящее время является одной из фаворитов Tähtede Täht на Kanal 2 и 2 апреля будет петь в жанре хип-хоп. Геттер рассказала в социальных сетях, что именно ее младшая сестра Калли Кармель поддерживала ее на съемочной площадке во время съемок этого эпизода.
Сестры нечасто публикуют совместные снимки в социальных сетях, но один раз они даже выступали вместе! Это было весной 2016 года на ETV в программе Terevision, где сестры вместе исполнили песню Doll's lullaby.
Голос Калли Кармель также можно услышать в песне The Child of All, которая также вышла в 2016 году.