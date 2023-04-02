Вс, 2.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстонская певица Геттер Яани показала свою младшую сестренку!

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Геттер Яани с сестрой в 2016 году
Геттер Яани с сестрой в 2016 году Фото: Kuvatõmmis ETV saatest

Певица Геттер Яани опубликовала в социальных сетях забавные фото себя и своей младшей сестры Калли Кармель.

Геттер Яани в настоящее время является одной из фаворитов Tähtede Täht на Kanal 2 и 2 апреля будет петь в жанре хип-хоп. Геттер рассказала в социальных сетях, что именно ее младшая сестра Калли Кармель поддерживала ее на съемочной площадке во время съемок этого эпизода.

Сестры нечасто публикуют совместные снимки в социальных сетях, но один раз они даже выступали вместе! Это было весной 2016 года на ETV в программе Terevision, где сестры вместе исполнили песню Doll's lullaby.

Голос Калли Кармель также можно услышать в песне The Child of All, которая также вышла в 2016 году.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх