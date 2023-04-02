Эстонская певица Геттер Яани показала свою младшую сестренку!

Геттер Яани в настоящее время является одной из фаворитов Tähtede Täht на Kanal 2 и 2 апреля будет петь в жанре хип-хоп. Геттер рассказала в социальных сетях, что именно ее младшая сестра Калли Кармель поддерживала ее на съемочной площадке во время съемок этого эпизода.

Сестры нечасто публикуют совместные снимки в социальных сетях, но один раз они даже выступали вместе! Это было весной 2016 года на ETV в программе Terevision, где сестры вместе исполнили песню Doll's lullaby.