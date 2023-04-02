СКАНДАЛ ГОДА В ЭСТОНИИ ⟩ Два популярных блогера поссорились из-за видео в TikTok

Судя по публикациям в соцсетях, похоже, что бывшая дружба между блогерами Марианн Трейманн, она же Маллукас, и Трийну Лийз Макнэрн прекратилась. 1 апреля Трийну Лийз, которая якобы вела прямую трансляцию на платформе TikTok, привлекла внимание Марианн, после чего последовала довольно грубая запись в блоге под названием «Скажите мне, как такое падение вообще может произойти?»