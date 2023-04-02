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СКАНДАЛ ГОДА В ЭСТОНИИ ⟩ Два популярных блогера поссорились из-за видео в TikTok

Геттер Трумси
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Трийну Лийз и Маллукас
Трийну Лийз и Маллукас Фото: Shutterstock/Erakogu/Madis Veltman/Elu24 kollaaž

«Будем благоразумными и продолжаем жить дальше, но идем разными путями», - именно такую просьбу Трийну Лийз Макнэрна оставила под постом Марианн Трейманн или Маллукас, в котором блогер уколола свою бывшую подругу.

Судя по публикациям в соцсетях, похоже, что бывшая дружба между блогерами Марианн Трейманн, она же Маллукас, и Трийну Лийз Макнэрн прекратилась. 1 апреля Трийну Лийз, которая якобы вела прямую трансляцию на платформе TikTok, привлекла внимание Марианн, после чего последовала довольно грубая запись в блоге под названием «Скажите мне, как такое падение вообще может произойти?»

«Я только что наткнулась на блог Трийну Лийз, и у меня больше нет слов», - написала Трейманн в публичной группе в Фейсбуке, посвященной ее блогу. Она добавила абзац из поста, сравнив встречу с Трийну Лийз на TikTok со встречей со старым знакомым на Балтийском вокзале.

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