Весь уезд Пылвамаа ищет сбежавших лошадей: поймать их сложно!

Две лошади сбежали из своего загона в Канепи в пятницу и до сих пор бродят по окрестностям. СМИ сообщили, что в последний раз лошадей видели направляющимися в сторону Выру. «Они очень дикие и не сдаются», - сказала Сигрид, которая живет в этом районе и отправилась на их поиски в субботу вечером.