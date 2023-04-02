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Весь уезд Пылвамаа ищет сбежавших лошадей: поймать их сложно!

Геттер Трумси
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Две лощади сбежали от своего хозяина
Две лощади сбежали от своего хозяина Фото: Erakogu

Две лошади сбежали из своего загона в Канепи в пятницу и до сих пор бродят по окрестностям. СМИ сообщили, что в последний раз лошадей видели направляющимися в сторону Выру. «Они очень дикие и не сдаются», - сказала Сигрид, которая живет в этом районе и отправилась на их поиски в субботу вечером.

Две фотографии лошадей на дороге были опубликованы в открытой фейсбуковской группе Meie Kanepi 1 апреля. На одной фотографии изображена одна лошадь, на другой - две. «Две лошади на перекрестке Эрастере», - гласила подпись к одному из постов.

Сообщение о лошадях также было распространено в группах Фейсбука, посвященных потерянным животным, где говорилось, что животные находятся в бегах с пятницы.

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