Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандала

«Появилась информация о вашем разводе с Настей. Много СМИ подхватили. Можно доверять или это вброс? Хотелось бы подтверждения или опровержения», – обратился в личной переписке к Потапу Калацинский.

«Нет, это фейк», – коротко ответил Потап.

Инициатором слухов о разводе Потапа и Каменских стал украинский блогер Богдан Беспалов. Свое заявление о якобы расставании пары он озвучил после того. как стало известно, что Потап предлагал своей экс-подопечной, украинской певице и блогеру Gip C, которая сейчас живет в США, интим в обмен на карьеру.

Gip C отметила, что во время совместных встреч с Потапом и Каменских, артист делал вид, что ничего не происходит.

Каменских тогда не отреагировала на обвинения в адрес своего мужа, но 28 марта записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении. 31 марта певица дала первое интервью после скандала, пишет gordonua.com.

Фото: Rostyslove Production / YouTube

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка.