ВИДЕО ⟩ Ведущая Кейли Сюкияйнен показала, как жить с одной рукой

Кейли Сюкияйнен, ведущая благотворительного шоу, в понедельник вечером рассказала о том, что с ней произошел несчастный случай, из-за которого она была вынуждена обратиться в отделение скорой помощи.

«У меня перелом. По дороге в ЭМО я думала, что ничего страшного, вправят и все. Потом они сделали два снимка и поняли, что гипс ничего не исправит. Возможно, мне придется ложиться на операцию», - написал Кейли в социальных сетях в последний понедельник марта.

Saatejuht Keili Sükijainen murdis oma sõrmeluu. Фото: Kuvatõmmised Instagrami-lugudest

«Давайте начнем!» говорит Кейли в ТикТок видео, опубликованном в пятницу, и начинает делать макияж, что в сложившихся обстоятельствах является непростой задачей, и приходится использовать зубы, чтобы открыть косметические средства. «Мне уже звонят поставщики услуг по страхованию жизни и спрашивают, не хочу ли я застраховать себя», - признается ведущая. Во время операции в палец Кейла были вставлены два небольших штифта, чтобы помочь кости срастись, и вскоре их вынут. «Я не понимаю, как это могло случиться со мной. Это так больно», - признается она.

Теперь рука Кейли будет находиться в гипсе в течение трех недель.