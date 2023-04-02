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Как сделать борщ красным: четыре простых лайфхака от эксперта

Limon.ee
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Борщ.
Борщ. Фото: Shutterstock

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в статье, которая опубликована на его сайте, объяснил, почему борщ может потерять характерный для него красный цвет, и рассказал, как легко исправить эту ситуацию, пишет Gordonua.

Главная причина потери цвета – переваренная свекла. При тепловой обработке она теряет цвет и становится бледно-коричневой. Соответственно, такой же оттенок приобретает и сам борщ.

Как вернуть борщу красный цвет

По словам эксперта, вернуть классический красный цвет борщу можно с помощью:

  • свекольного кваса;
  • томатной пасты.

Как не допустить потери цвета

Чтобы борщ получился красного цвета и не пришлось корректировать его оттенок, Клопотенко советует класть зажарку в самом конце варки.

В этом случае свекла не переварится и не будет «забирать цвет» у всего блюда. По словам эксперта, свеклу для борща можно запечь – в таком случае она не будет нуждаться в длительной варке и не потеряет свой красный цвет.

В готовый борщ также можно добавить свежевыжатый свекольный фреш, после чего еще раз довести его до кипения.

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