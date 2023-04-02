Как сделать борщ красным: четыре простых лайфхака от эксперта

Главная причина потери цвета – переваренная свекла. При тепловой обработке она теряет цвет и становится бледно-коричневой. Соответственно, такой же оттенок приобретает и сам борщ.

Как вернуть борщу красный цвет

По словам эксперта, вернуть классический красный цвет борщу можно с помощью:

свекольного кваса;

томатной пасты.

Как не допустить потери цвета

Чтобы борщ получился красного цвета и не пришлось корректировать его оттенок, Клопотенко советует класть зажарку в самом конце варки.

В этом случае свекла не переварится и не будет «забирать цвет» у всего блюда. По словам эксперта, свеклу для борща можно запечь – в таком случае она не будет нуждаться в длительной варке и не потеряет свой красный цвет.