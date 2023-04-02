Гороскоп на 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новость

Лев

Вам могут поступить странные телефонные звонки, возможно, от людей, которых вы не знаете. Инвестиции в недвижимость, особенно в дом, должны окупиться уже сейчас. Вы также можете решить сделать новые инвестиции в этой области. Следуйте своей интуиции. Не позволяйте своей обычной логике мешать! Ваш ум сейчас особенно восприимчив к сообщениям из других миров. Прислушайтесь к большинству из них.

Дева

Долгожданный звонок от старшего друга может, наконец, случиться с вами сегодня. Также могут прийти новости о том, что цель, над которой вы работали, наконец, достигнута. Вы оптимистично смотрите в будущее. Амбиции, которые хорошо служили вам в прошлом, будут продолжать служить вам. Вы, вероятно, развлечете некоторых посетителей. Вы прекрасно проведете время.

Весы

Ближайшее будущее выглядит для вас прекрасным, с благоприятными предзнаменованиями успеха и удачи в карьере и деньгах. Вся тяжелая работа, которую вы проделали в прошлом, может, наконец, окупиться. Продвижение на горизонте, а также увеличение доходов и много счастья. Все признаки говорят о том, что вы не остановитесь на достигнутом. Скорее всего, вы продолжите работать над достижением новых, более сложных целей.

Скорпион