Риски рака: что делают с печенью три чашки кофе в день

Благодаря антиоксидантам кофе способствует снижению риска развития рака печени. Об этом рассказала гастроэнтеролог порталу «Рамблер».
Врач уточнила, что в кофейных зернах содержится так называемая хлорогеновая кислота.
«Когда она всасывается через кровь и попадает в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы», - отметила специалист.
Врач напомнила, что алкоголь, многие лекарства, избыточный вес и отложение в печени лишнего жира - ситуации, которые актуальны для многих, - разрушительно влияют на печень, провоцируя воспаление, повреждение клеточной мембраны. Восстановлению последней способствует кофе.
«Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть», - уточнила гастроэнтеролог.
В сутки можно выпивать 150-300 мг кофе, 3-4 чашки в день. Увлекаться напитком не стоит, так как он может «выводить» из организма кальций и железо, отметила врач.
«Людям, у которых диагностированы железодефицитная анемия или остеопороз, возможность пить кофе и дозировку лучше согласовать с врачом», - подчеркнула врач.