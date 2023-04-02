Риски рака: что делают с печенью три чашки кофе в день

«Когда она всасывается через кровь и попадает в печень, то помогает восстановить поврежденные клетки жизненно важной железы», - отметила специалист.

Врач напомнила, что алкоголь, многие лекарства, избыточный вес и отложение в печени лишнего жира - ситуации, которые актуальны для многих, - разрушительно влияют на печень, провоцируя воспаление, повреждение клеточной мембраны. Восстановлению последней способствует кофе.

«Кофе не панацея для печени, но ощутимая польза от этого напитка точно есть», - уточнила гастроэнтеролог.

В сутки можно выпивать 150-300 мг кофе, 3-4 чашки в день. Увлекаться напитком не стоит, так как он может «выводить» из организма кальций и железо, отметила врач.