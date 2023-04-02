Как перестать себя жалеть: объясняет психолог Лабковский

Часто испытываемое многими чувство внутренней несправедливости в ответ на стресс является нормальной реакцией человека, на которого «наехали», например прилюдно накричал начальник.
Другое дело, когда мы закапываемся в этом состоянии, опустив руки и посвящая всё время тому, чтобы жалеть себя. В ответ на просьбу подписчицы посоветовать выход из такой ситуации психолог Михаил Лабковский рекомендовал думать о том, откуда такая жалось к себе взялась.
Как написал в своём телеграм-канале специалист, абсолютно нормально чувствовать досаду, но, мысленно обругав обидчика и сделав необходимые выводы, здоровый человек на этом и закончит, отпустит ситуацию. А вот невротик будет снова и снова воспроизводить неприятный эпизод в памяти, жалеть себя, попавшего «под горячую руку».
Так эта своеобразная зона комфорта всё равно питается деструктивными эмоциями, которые разрушают психику. То есть психика, закапываясь в бедах, одновременно и защищает себя, и подтачивает. Непростой механизм.
«А если защиту убрать, придётся что-то предпринимать, работать над собой, а этого делать что? Правильно, совсем не хочется – так называемый феномен вторичной выгоды. Вроде бы человек себя принижает, говоря «я тупой», но на самом деле ему это просто на руку», – объяснил Лабковский.
Другим примером «удобной жалости» эксперт назвал ситуацию, когда «ребёнок» старше 20 лет живёт с родителями и постоянно жалуется друзьям на то, как им дома помыкают. На вопрос же «Почему не съедешь?» начинаются рассказы о том, что «я единственный ребёнок», «мама этого не переживёт» и так далее. На практике дело в абсолютном большинстве случаев состоит не в крепости семейных уз, а том, что взрослому уже человеку вполне удобно продолжать жить там, где всё, включая еду и уборку, бесплатно и так привычно. Зачем выходить из зоны комфорта, чего-то добиваться, когда можно плакаться друзьям, которые своим сочувствием только подпитают чувство жалости к себе? — задался риторическим вопросом эксперт. Ранее психотерапевт назвал россиянам недуги, которыми можно заболеть из-за излишней эмоциональности.