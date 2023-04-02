Как перестать себя жалеть: объясняет психолог Лабковский

Другое дело, когда мы закапываемся в этом состоянии, опустив руки и посвящая всё время тому, чтобы жалеть себя. В ответ на просьбу подписчицы посоветовать выход из такой ситуации психолог Михаил Лабковский рекомендовал думать о том, откуда такая жалось к себе взялась.

Как написал в своём телеграм-канале специалист, абсолютно нормально чувствовать досаду, но, мысленно обругав обидчика и сделав необходимые выводы, здоровый человек на этом и закончит, отпустит ситуацию. А вот невротик будет снова и снова воспроизводить неприятный эпизод в памяти, жалеть себя, попавшего «под горячую руку».

Так эта своеобразная зона комфорта всё равно питается деструктивными эмоциями, которые разрушают психику. То есть психика, закапываясь в бедах, одновременно и защищает себя, и подтачивает. Непростой механизм.

«А если защиту убрать, придётся что-то предпринимать, работать над собой, а этого делать что? Правильно, совсем не хочется – так называемый феномен вторичной выгоды. Вроде бы человек себя принижает, говоря «я тупой», но на самом деле ему это просто на руку», – объяснил Лабковский.