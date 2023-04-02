Как сварить рассыпчатый рис

В этом материале «Рамблер» перечислил лайфхаки, которые помогут добиться при варке риса задуманного результата.

1. Для начала, какой бы вы не выбрали рис, его необходимо промыть. Если вы не планируете приготовить ризотто – там как раз важно, чтобы рис был клейким.

Промывать крупу стоит с помощью мелкого сита до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной – таким образом вы избавляетесь от крахмала, который и «склеивает» рис.

2. Что касается соотношения крупы и воды, то тут принято считать, что на один стакан риса необходимо два стакана воды, однако разные виды риса требуют разного количества жидкости для варки. Например, длиннозерный рис лучше варить в соотношении один стакан риса на полтора стакана воды, круглозерный – один стакан риса к двум с половиной или даже трем стаканам воды. А вот пропаренный – один к двум. Тут стоит отметить, что производитель обычно указывает эту информацию на упаковке.

3. Для приготовления риса выбирайте кастрюлю с толстым дном – это позволит температуре внутри нее распределиться более равномерно, что поможет избежать пригорания крупы. Рис кладите в подсоленную кипящую воду. После чего сразу перемешайте его и, после закипания, убавьте огонь и накройте крышкой.

4. Не поднимайте крышку все оставшееся время готовки и не мешайте больше крупу – в противном случае рис может ломаться во время перемешивания и выделять крахмал, который способствует его клейкости. Время варки определенного вида риса всегда указано на упаковке.

5. Когда рис будет готов, снимите его с огня и дайте постоять с накрытой крышкой еще около 15 минут.

На этом этапе к готовому гарниру можно добавить сливочное масло.