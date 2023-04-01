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Ургант-старший назвал размер своей пенсии

Limon.ee
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Иван Ургант, сын Андрея Урганта.
Иван Ургант, сын Андрея Урганта. Фото: Korotayev Artyom

Андрей Ургант сообщил, что в Санкт-Петербурге он, как актер, никаких надбавок не получает. Его пенсия – 18 500 рублей (220 евро), и это уходит на оплату квартиры. Поэтому он вынужден работать, оформившись как индивидуальный предприниматель, пишет «Рамблер».

«Иногда меня приглашают сниматься в кино, я участвую в антрепризах. Не прекращаю свою трудовую деятельность. Я теперь – индивидуальный предприниматель, и все мои расчеты идут через ИП», - объяснил артист.

Ургант считает, что для достойной, пусть и не шикарной жизни, нужно получать 100 000 рублей( примерно 1200 евро). Примерно столько он и зарабатывает.

«Думаю, что я сейчас получаю 100 тысяч в месяц по суммарному доходу. Но не за счет пенсии, а за счет индивидуальной трудовой деятельности. Случись что со мной – думаю, что появятся проблемы», - констатирует Андрей Львович. 

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