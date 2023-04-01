ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шик, блеск, красота: смотри, какая публика собралась в первый день Tallinn Fashion Week

Alexanderling начал Неделю моды на позитивной ноте, представив на сцене коллекцию под названием «Мягкий бриз». В коллекции были представлены женственные фасоны и романтические детали, демонстрирующие тонкости традиционного эстонского пошива. Шелковые украшения были созданы компанией MIURIO, возглавляемой Ритой Ассор.

Zack Marquès, впервые участвовавший в Таллиннской неделе моды, представил на сцене перья, цвета и реюз (повторное использование). Например, старые джинсы были разрезаны на части и созданы из них новые изделия. В его коллекции были представлены вещи с размахом, дополняющим их обладателя. Бренд характеризуется удобным стилем с небольшим размахом, сочетанием цветов, широкими фасонами для разных типов фигуры.

Затем на модную сцену вышла освежающе женственная марка Mammu Couture, известная своими смелыми силуэтами, женственным стилем, деталями и мастерством исполнения - эта весна для марки именно такая! «Смелый, мощный, женственный, стильный!» – говорит дизайнер Мария Таммеорг. В весенне-летней коллекции была использована фирменная черно-белая тема бренда и тонкая вышивка, выполненная руками мастеров-ремесленников.

Siret Design представила на модной сцене Tallinn Fashion Week роскошную праздничную одежду. Коллекция Cruise to Capri от Siret Design + Sibille была полна текстур из водного мира. «Вдохновленные постоянными обитателями острова Капри, медузами, морскими ежами, морскими улитками и кораллами, жемчужные вышивки создают чудесные текстуры», – с энтузиазмом объясняет дизайнер.

Бренд NO.8 дал праздничный финал первому дню, привнеся в моду концепцию трансцендентности и обилия деталей. «Многие замечают, что время с каждым днем ​​становится все более и более быстротечным – то, что раньше казалось долгим, теперь происходит словно в одно мгновение. Используемая ранее коллективность теряет былую привлекательность и на ее место приходит яркая индивидуальность»,–пояснила дизайнер Светлана Пузырева.