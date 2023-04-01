Слух дня: Бритни Спирс разводится с мужем спустя 10 месяцев после свадьбы

Известно, что певица улетела в отпуск без Сэма, но и не одна: компанию ей составил друг и по совместительству экс-менеджер – Кейд Хадсон. Как пишет Daily Mail, наблюдательные прохожие обратили внимание, что на на безымянном пальце Бритни, которая спешила в аэропорт, нет кольца, при том что со дня свадьбы в июне она не снимала его ни разу. А недавно папарацци подловили и Сэма – тоже без кольца. Вид у него был весьма мрачный.