Все пятна полностью исчезнут: как почистить ковер не снимая его с пола

Как почистить ковер уксусом

Для приготовления такого раствора вам понадобится всего 2 столовые ложки уксуса и 0,5 литра воды. Использовать необходимо губку или щетку. Ими нужно втирать раствор в пятно. Нужно дать время, чтобы ковер высох.

Также можно сделать раствор с сочетанием уксуса и соды. Это поможет очистить затертый ковер и удалить пятна, не снимая ковер с пола. Прежде всего его необходимо очистить от мусора, лучше это делать с помощью пылесоса. Соду необходимо равномерно рассыпать по ковру и оставить на 30 минут. Затем нужно распылить уксус по всему ковру и оставить еще на 30 минут.

После этого нужно взять щетку и начать очищать ковер. Затем стоит с помощью пылесоса избавиться от всего мусора и остатков соды.

Как почистить ковер мыльным раствором

Чтобы очистить ковер мыльным раствором, вам понадобится хозяйственное мыло и вода. Мыло необходимо натереть на терке и растворить стружку в воде. Стоит отметить, что воды много наливать не нужно, ведь средство должно быть достаточно концентрированным.

Раствор необходимо разбрызгать по всему ковру и дать ему высохнуть. Если на ковре есть пятна, можно использовать губку или щетку для их удаления. После этого нужно пропылесосить ковер. Такой способ подходит даже для еженедельной очистки.

Как почистить ковер нашатырным спиртом

Этот способ является самым трудоемким, но с его помощью можно очистить даже подсохшие пятна. Вам понадобится 1 чайная ложка слабого раствора нашатыря и 2 стакана воды.