Певица Катя IOWA стала мамой

В семье Кати Иванчиковой, выступающей под псевдонимом Катя IOWA, пополнение: у певицы и ее супруга, гитариста Леонида Терещенко родился первенец. Счастливая мама поделилась эмоциями в социальных сетях.
О рождении малыша исполнительница сообщила утром 31 марта. Она оставила лаконичную запись: «Случилось. 8:19». А несколько часов поделилась первым фото с новорожденным.
По словам певицы, после рождения крохи она взяла его на руки и так они пролежали 6 часов подряд. Как она говорит, рождение ребенка - лучшее, что случалось в их с супругом жизни. «Мы родили человека! В шоке, мы в шоке!» - добавила она.
Катя IOWA вышла замуж за Леонида Терещенко в 2016 году. Пара обвенчалась в Карелии, на церемонии присутствовали самые близкие люди. В ноябре 2022 года певицы объявила, что ждет ребенка. По словам певицы, они с супругом не хотели спешить с детьми - они уделяли время работе, путешествовали и наслаждались жизнью, пока не поняли, что пришло время.
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