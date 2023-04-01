Певица Катя IOWA стала мамой

О рождении малыша исполнительница сообщила утром 31 марта. Она оставила лаконичную запись: «Случилось. 8:19». А несколько часов поделилась первым фото с новорожденным.

По словам певицы, после рождения крохи она взяла его на руки и так они пролежали 6 часов подряд. Как она говорит, рождение ребенка - лучшее, что случалось в их с супругом жизни. «Мы родили человека! В шоке, мы в шоке!» - добавила она.