ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Стефан взял на съемки шоу свою жену с ребенком: «Я не могу оставить их одних надолго»

В апреле большое шоу «Спой мою песню», покорившее сердца многих эстонцев, начнет новый сезон на канале Telia Inspira. По словам создателей, этот сезон – один из самых сильных, ведь в шоу участвуют Анетт Кульбин, Рекет, Ялмар Вабарна, Стефан, Стиг, Грете Пайя и Сиири Сисаск, а Олав Эхала – композитор спецвыпуска. Певцы представляют очень разные музыкальные жанры, а каждый эстонец знает тексты их песен.

Говоря о формате шоу, Стефани говорит, что лучше всего то, что музыканты ближе узнают друг друга. Если в повседневной жизни мы видимся только в студии или быстро перекидываемся парой слов, проходя мимо на мероприятиях, то в этом шоу мы проводим вместе неделю, в течение которой отношения между музыкантами укрепляются.

«То, что мы делаем здесь, - это заглядываем в сердце человека и видим, кто что из себя представляет. Например, вы предполагаете что-то о некоторых людях, но потом оказывается, что это совсем не так. Например, вы думаете, что он вроде как задирает нос, а на самом деле он очень милый и приземленный человек», - говорит Стефан.

Сегодня в эфир выходит первое шоу с песнями Стефани. Самому Стефану очень понравилось. «Я был действительно очень удивлен, что эти песни можно сделать такими крутыми», – делится Стефан.

Однако в следующих шоу он сам начинает исполнять чужие песни, и это для него немного сложно. «Вы же не хотите испортить чью-то историю и не хотите, чтобы им приходилось притворяться, будто это «о, как здорово», – говорит музыкант.

Но Стефан приехал в поместье Керну не один. Он взял с собой свою возлюбленную Викторию и их двухмесячную дочку. «Я не могу оставить их одних надолго, потому что чувствую, что хочу быть полезным»,– делится Стефан, который проводит с ними каждую свободную минуту между дублями.

Самое трудное в путешествии с ребенком, говорит Стефан, это когда проблемы с ребенком начинают беспокоить окружающих, например, ребенок плачет. «Вы не хотите выносить это на всеобщее обозрение », – признается он.

Смотрите полное видеоинтервью со Стефаном!