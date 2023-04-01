Сегодня, 1 апреля, на канале Telia Inspira стартует новый сезон «Спой мою песню» (Laula mu laulu), покоривший сердца многих, где семь известных музыкантов исполняют песни друг друга под своим соусом. «Я был очень удивлен, что эти песни можно сделать такими крутыми», – делится Стефан в видеоинтервью с Elu24. Смотрите видео!
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Стефан взял на съемки шоу свою жену с ребенком: «Я не могу оставить их одних надолго»
В апреле большое шоу «Спой мою песню», покорившее сердца многих эстонцев, начнет новый сезон на канале Telia Inspira. По словам создателей, этот сезон – один из самых сильных, ведь в шоу участвуют Анетт Кульбин, Рекет, Ялмар Вабарна, Стефан, Стиг, Грете Пайя и Сиири Сисаск, а Олав Эхала – композитор спецвыпуска. Певцы представляют очень разные музыкальные жанры, а каждый эстонец знает тексты их песен.
Говоря о формате шоу, Стефани говорит, что лучше всего то, что музыканты ближе узнают друг друга. Если в повседневной жизни мы видимся только в студии или быстро перекидываемся парой слов, проходя мимо на мероприятиях, то в этом шоу мы проводим вместе неделю, в течение которой отношения между музыкантами укрепляются.
«То, что мы делаем здесь, - это заглядываем в сердце человека и видим, кто что из себя представляет. Например, вы предполагаете что-то о некоторых людях, но потом оказывается, что это совсем не так. Например, вы думаете, что он вроде как задирает нос, а на самом деле он очень милый и приземленный человек», - говорит Стефан.
Сегодня в эфир выходит первое шоу с песнями Стефани. Самому Стефану очень понравилось. «Я был действительно очень удивлен, что эти песни можно сделать такими крутыми», – делится Стефан.
Однако в следующих шоу он сам начинает исполнять чужие песни, и это для него немного сложно. «Вы же не хотите испортить чью-то историю и не хотите, чтобы им приходилось притворяться, будто это «о, как здорово», – говорит музыкант.
Но Стефан приехал в поместье Керну не один. Он взял с собой свою возлюбленную Викторию и их двухмесячную дочку. «Я не могу оставить их одних надолго, потому что чувствую, что хочу быть полезным»,– делится Стефан, который проводит с ними каждую свободную минуту между дублями.
Самое трудное в путешествии с ребенком, говорит Стефан, это когда проблемы с ребенком начинают беспокоить окружающих, например, ребенок плачет. «Вы не хотите выносить это на всеобщее обозрение », – признается он.
Смотрите полное видеоинтервью со Стефаном!
Новый сезон Laula mu laulu будет выходить в эфир на канале Inspira с 1 апреля по субботам в 21.00.