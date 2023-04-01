Водителя нервирует слишком яркий свет фар: «Не следует ли запретить использование таких ослепляющих лампочек?»

Мужчина из Таллинна, обратившийся в редакцию Elu24, много времени проводит за рулем. «Часто езжу в темное время суток и по трассам, и по городу, и по дорогам между населенными пунктами. Это нервирует и беспокоит, что ближний свет некоторых встречных автомобилей более «яркий», чем дальний свет других», – рассказывает он. «Я отчетливо различаю слабый и желтоватый свет старых машин, ярко-белый свет более современных, а затем этот ослепляющий свет любителей иллюминации. Я бы очень хотел знать, что они спрятали в своих фарах и не неужели использование таких ослепляющих источников света не запрещено?» – интересуется мужчина.

Он не единственный, кого нервирует слишком яркий свет автомобильных фар. Недавно в редакцию поступила еще одно сообщение, где женщина, проживающая в Тарту, рассказала о своем подобном опыте. «Во время движения по Валгаскому шоссе я иногда вздрагиваю, когда вижу за собой машину с очень ярким светом. Я теряюсь, так как не понимаю, толи мне мигают и подают сигнал остановиться, толи просто так выглядит со стороны из за особенности дороги...Ситуация просто пугающая, если машина с ярким светом еще и не соблюдает дистанцию», – делится своим опытом женщина, добавляя, что очень яркий свет действует на нее устрашающе.

Autotuled. Pilt on illustratiivne. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

Департамент транспорта: лампы очень высокой мощности не допускаются.

Юрго Вахтра, руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта, говорит, что если в автомобиле используются фонари, указанные производителем и соответствующие требованиям, а также сменные источники света/лампы, ближний свет автомобиля не должен сильно ослеплять встречный транспорт.