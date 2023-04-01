В редакцию Elu24 обратился мужчина, которого беспокоит слишком яркий свет фар некоторых автомобилей. «На некоторых встречных автомобилях ближний свет более «бликующий», чем дальний свет других машин. Не следует ли запретить использование таких ярких лампочек?» – спрашивает он. Женщина, которую также несколько раз пугал слишком яркий свет встречных автомобилей, решила поделиться своим опытом.
Водителя нервирует слишком яркий свет фар: «Не следует ли запретить использование таких ослепляющих лампочек?»
Мужчина из Таллинна, обратившийся в редакцию Elu24, много времени проводит за рулем. «Часто езжу в темное время суток и по трассам, и по городу, и по дорогам между населенными пунктами. Это нервирует и беспокоит, что ближний свет некоторых встречных автомобилей более «яркий», чем дальний свет других», – рассказывает он. «Я отчетливо различаю слабый и желтоватый свет старых машин, ярко-белый свет более современных, а затем этот ослепляющий свет любителей иллюминации. Я бы очень хотел знать, что они спрятали в своих фарах и не неужели использование таких ослепляющих источников света не запрещено?» – интересуется мужчина.
Он не единственный, кого нервирует слишком яркий свет автомобильных фар. Недавно в редакцию поступила еще одно сообщение, где женщина, проживающая в Тарту, рассказала о своем подобном опыте. «Во время движения по Валгаскому шоссе я иногда вздрагиваю, когда вижу за собой машину с очень ярким светом. Я теряюсь, так как не понимаю, толи мне мигают и подают сигнал остановиться, толи просто так выглядит со стороны из за особенности дороги...Ситуация просто пугающая, если машина с ярким светом еще и не соблюдает дистанцию», – делится своим опытом женщина, добавляя, что очень яркий свет действует на нее устрашающе.
Департамент транспорта: лампы очень высокой мощности не допускаются.
Юрго Вахтра, руководитель отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта, говорит, что если в автомобиле используются фонари, указанные производителем и соответствующие требованиям, а также сменные источники света/лампы, ближний свет автомобиля не должен сильно ослеплять встречный транспорт.
«Поэтому при замене лампочек лампочка должна быть заменена на аналогичную (форма цоколя и мощность лампочки должны быть одинаковыми). Использование в дорожном движении источников света очень большой мощности не допускается. Такие лампы предназначены, например, для раллийных трасс», – говорит Вахтра.