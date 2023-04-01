Таня Михайлова-Саар в Милане наслаждается весной с мужем: пару дней было здорово, но...

Певица Таня Михайлова-Саар делится в социальных сетях замечательными снимками весеннего Милана, в котором она еще не была во время поездки в Италию, пишет Elu24.
«Миланские моменты», – Таня Михайлова-Саар делится потрясающе красивым видеоклипом из весеннего Милана, места, в котором она еще не была. «Конечно, собор Дуомо впечатлил, и Ла Скала тоже». Она в восторге, но сетует: "Было хорошо провести там пару дней, но было слишком многолюдно".
На ее аккаунте в Instagram можно найти много снимков из прекрасной Италии: «Мы гуляли по крышам», - гласит подпись к одной из фотографий.
«Мы посетили Леонардо», делится Таня Михайлова-Саар
В 2016 году свадьба Тани и Микка Сааре также состоялась на вилле Podere Finerri в Тоскане, Италия. Пара начала жить вместе в 2007 году, а в феврале 2018 года в семье родился сын Теодор.
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