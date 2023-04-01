«Мои 48 киловатт вдруг превратились в 185 киловатт!», – делится своей ситуацией в социальных сетях рассерженный клиент Elektrilevi. «В случае с этим заказчиком были проблемы с получением данных измерений», – поясняет компания, почему такое якобы могло произойти.
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БОРОЛСЯ С НИМИ ДВА МЕСЯЦА! ⟩ «Мои 48 киловатт вдруг превратились в 185!»: недовольный клиент обвиняет Elektrilevi
Elektrilevi объяснил ситуацию
Разъяренный клиент Elektrilevi утверждает в социальных сетях, что компания добавила киловатты к его потреблению электроэнергии. «Я боролся с ними два месяца!», – говорит мужчина в своем посте, добавляя, что его потребление внезапно зашкалило. «Я не понимаю, как такое возможно», - говорит он.
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