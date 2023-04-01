БОРОЛСЯ С НИМИ ДВА МЕСЯЦА! ⟩ «Мои 48 киловатт вдруг превратились в 185!»: недовольный клиент обвиняет Elektrilevi

Разъяренный клиент Elektrilevi утверждает в социальных сетях, что компания добавила киловатты к его потреблению электроэнергии. «Я боролся с ними два месяца!», – говорит мужчина в своем посте, добавляя, что его потребление внезапно зашкалило. «Я не понимаю, как такое возможно», - говорит он.