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Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Весенние цветы.
Весенние цветы. Фото: Arvo Meeks

Что нельзя делать 1 апреля и как привлечь удачу. Приметы на 1 апреля, к которым стоит прислушиваться, пишет «Главред».

Что нельзя делать 1 апреля

  • Нельзя девушкам оборачиваться на улице. Считалось, что если ослушаться этого запрета, то оглянувшейся девушке или женщине придется целый год обходиться без внимания.
  • Нельзя 1 апреля думать о плохом, плакать, горевать, чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь.
  • Нельзя 1 апреля начинать новые дела, они будут обречены на провал.
  • Нельзя 1 апреля угощать хлебом соседей, можно навлечь на себя большую беду.
  • Нельзя 1 апреля сплетничать и завидовать, можно лишиться достатка.

Приметы на 1 апреля

  • Если в этот день тепло и ясно, то стоит ждать сухое и ветреное лето.
  • Если дождь идет, то засухи летом не ждать.
  • Если к 1 апреля высохли дороги, то стоит готовиться к хорошему урожаю.
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