Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 1 апреля и как привлечь удачу. Приметы на 1 апреля, к которым стоит прислушиваться, пишет «Главред».
Что нельзя делать 1 апреля
- Нельзя девушкам оборачиваться на улице. Считалось, что если ослушаться этого запрета, то оглянувшейся девушке или женщине придется целый год обходиться без внимания.
- Нельзя 1 апреля думать о плохом, плакать, горевать, чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь.
- Нельзя 1 апреля начинать новые дела, они будут обречены на провал.
- Нельзя 1 апреля угощать хлебом соседей, можно навлечь на себя большую беду.
- Нельзя 1 апреля сплетничать и завидовать, можно лишиться достатка.
Приметы на 1 апреля
- Если в этот день тепло и ясно, то стоит ждать сухое и ветреное лето.
- Если дождь идет, то засухи летом не ждать.
- Если к 1 апреля высохли дороги, то стоит готовиться к хорошему урожаю.