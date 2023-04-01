Кардинальные изменения: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых в апреле начнется новая жизнь

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни - 1 и 2 апреля. Судя по расположению небесных светил, в эти дни в жизни представителей пяти знаков Зодиака могут произойти практически кардинальные изменения.

Тельцам предстоят важные встречи, которые сулят переворот в личных делах. У Весов могут измениться рабочие планы, нужно будет быстро отреагировать на ситуацию и адаптироваться к ней. Не очень приятные перемены грядут у Скорпионов. Наряду с удачными моментами могут случиться провалы и в личных, и рабочих отношениях.