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Кардинальные изменения: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых в апреле начнется новая жизнь

Limon.ee
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Перемены к лучшему. Иллюстративное фото
Перемены к лучшему. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба предсказала важные события, готовьтесь, пишет teleprogramma.pro.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни - 1 и 2 апреля. Судя по расположению небесных светил, в эти дни в жизни представителей пяти знаков Зодиака могут произойти практически кардинальные изменения.

Тельцам предстоят важные встречи, которые сулят переворот в личных делах. У Весов могут измениться рабочие планы, нужно будет быстро отреагировать на ситуацию и адаптироваться к ней. Не очень приятные перемены грядут у Скорпионов. Наряду с удачными моментами могут случиться провалы и в личных, и рабочих отношениях.

Высокая активность на любовном фронте будет наблюдаться у Рыб и Козерогов. Не исключены судьбоносные встречи.

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