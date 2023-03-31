Украинка, приехавшая в Эстонию, в одночасье поседела от беспокойства: «Не хочу быть жертвой, справлюсь сама!»

24 февраля прошлого года жительница Львова Кристина Дидух была в очередной командировке, чтобы поддержать свой цветочный бизнес, но потом все изменилось: в Украине началась война, и она не смогла вернуться домой, пишет Naine.
«Война - это худшее, что вы можете себе представить», - тихо говорит украинка. Когда читаешь новости, не осознаешь настоящей трагедии и серьезности войны. Кристина тоже не сразу это осознала, но ее тело выдавало силу потрясения. Волосы молодой женщины за ночь поседели от беспокойства. «Мне нужно их сейчас покрасить, чтобы не выделялось, и еще я хожу к психологу», - говорит она.
Начавшаяся война показала Кристине, что в один миг можно потерять все в материальном мире, что копилось всю жизнь. Женщина владеет четвертым по величине бизнесом по импорту цветов в Украине, на восстановление которого ушло гораздо больше времени, сил и денег, чем она предполагала изначально.
Надеюсь, что война скоро закончится
«Я приехала с одним чемоданом, на время», - рассказывает она о том, как приехала в Эстонию. «У меня предчувствие: война скоро закончится, и я смогу вернуться домой». Кристине, работающей в цветочном бизнесе, все-таки прислали груз польских тюльпанов, которые по первоначальному плану должны были дойти до жительниц Украины. Из-за войны бизнес-план развалился, и ей пришлось искать новое решение, чтобы справиться с ситуацией. Как справиться в другой стране, чтобы принести прокормиться? Предприимчивая женщина нашла возможности и продала тюльпаны эстонцам. Таким образом она пыталась сохранить на плаву свой цветочный бизнес и в Украине.
Кристина по натуре неисправимая оптимистка. Если выбор состоит в том, чтобы утонуть или плыть, она даже не рассматривает первый вариант. Другой вопрос: куда плыть? «Я уже поняла, что ни одна дверь не открыта всегда. Если есть желание, идея и воля, надо действовать - немедленно», - считает она.