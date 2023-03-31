Украинка, приехавшая в Эстонию, в одночасье поседела от беспокойства: «Не хочу быть жертвой, справлюсь сама!»

Кристина Дидух ни на минуту не забыла об Украине за тринадцать месяцев, проведенных в Эстонии.

Трагедия Родины всегда в сердце

За тринадцать месяцев, проведенных в Эстонии, девушка ни на минуту не забыла Украину. Она поддерживает связь со своей семьей и собакой с помощью видеозвонков, призывает женщин из Украины создавать компании в Эстонии и планирует посетить свой родной регион в ближайшем будущем, когда представится возможность. У мероприятия Brave2Bloom есть и прямая мера поддержки Украины: все желающие могут купить землю на аукционе, вырученные средства от которого полностью пойдут на помощь украинским женщинам, страдающим от насилия.

Христна хочет, чтобы украинские женщины преуспевали и могли реализовывать свои идеи и получать достойное вознаграждение за свою работу. «Считается, что сложно найти финансирование, сложно продать и реализовать идеи», - выделяет общее понимание предприимчивая женщина. «Нет, это не так! В мире много возможностей». Сама Кристина Дидух была бы готова продать свою почку в начале своего пути в предпринимательстве, чтобы получить необходимые знания и рекомендации. Теперь она хочет подарить все это другим женщинам, чтобы хоть немного облегчить им путь к успеху.

Конференция женщин-предпринимателей

С 3 по 4 апреля в таллиннском Котле культуры пройдет конференция по предпринимательству Brave2Bloom, предназначенная для женщин, цель которой - побудить женщин заняться предпринимательством, а также расширить возможности и вдохновить тех, кто уже сделал этот шаг.

Конференция предлагает знания о деталях привлечения инвестиций, а также набор инструментов для психического здоровья предпринимателей, чтобы справиться с самыми трудными моментами предпринимательства.

Среди выступающих можно найти, например, Кристель Круустюк, Кайди Руусалепа, Кристину Манд-Лахян и многих других. Участие в конференции возможно как виртуально, так и очно. Информацию о билетах и ​​спикерах можно найти здесь: Brave2Bloom Conference.