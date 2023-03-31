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Украинка, приехавшая в Эстонию, в одночасье поседела от беспокойства: «Не хочу быть жертвой, справлюсь сама!»
Украинка Кристина Дидух, приехавшая в Эстонию, считает, что война - не повод примерять на себя роль жертвы и бесконечно ждать помощи. Вы должны сделать все сами! 3-4 апреля Кристина организует конференцию Brav2Bloom в Котле культуры для женщин-предпринимателей и всех тех, кто еще не знает, как найти и использовать свои возможности. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
Ээро Вабамяги
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24 февраля прошлого года жительница Львова Кристина Дидух была в очередной командировке, чтобы поддержать свой цветочный бизнес, но потом все изменилось: в Украине началась война, и она не смогла вернуться домой, пишет Naine.

«Война - это худшее, что вы можете себе представить», - тихо говорит украинка. Когда читаешь новости, не осознаешь настоящей трагедии и серьезности войны. Кристина тоже не сразу это осознала, но ее тело выдавало силу потрясения. Волосы молодой женщины за ночь поседели от беспокойства. «Мне нужно их сейчас покрасить, чтобы не выделялось, и еще я хожу к психологу», - говорит она.

Кристина Дидух.
Кристина Дидух. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Начавшаяся война показала Кристине, что в один миг можно потерять все в материальном мире, что копилось всю жизнь. Женщина владеет четвертым по величине бизнесом по импорту цветов в Украине, на восстановление которого ушло гораздо больше времени, сил и денег, чем она предполагала изначально.

Надеюсь, что война скоро закончится

«Я приехала с одним чемоданом, на время», - рассказывает она о том, как приехала в Эстонию. «У меня предчувствие: война скоро закончится, и я смогу вернуться домой». Кристине, работающей в цветочном бизнесе, все-таки прислали груз польских тюльпанов, которые по первоначальному плану должны были дойти до жительниц Украины. Из-за войны бизнес-план развалился, и ей пришлось искать новое решение, чтобы справиться с ситуацией. Как справиться в другой стране, чтобы принести прокормиться? Предприимчивая женщина нашла возможности и продала тюльпаны эстонцам. Таким образом она пыталась сохранить на плаву свой цветочный бизнес и в Украине.

Кристина по натуре неисправимая оптимистка. Если выбор состоит в том, чтобы утонуть или плыть, она даже не рассматривает первый вариант. Другой вопрос: куда плыть? «Я уже поняла, что ни одна дверь не открыта всегда. Если есть желание, идея и воля, надо действовать - немедленно», - считает она.

Кристина Дидух считает Эстонию страной возможностей!
Кристина Дидух считает Эстонию страной возможностей! Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Под чарами возможностей Эстонии

Кристина говорит, что благодаря электронному резидентству ей удалось создать собственный стартап и продолжить идею организации бизнес-конференции Brave2Bloom. Кристина считает, что е-резидентство спасло ее и ее бизнес. На вопрос, почему наша маленькая Эстония, женщина отвечает, что эстонцы - сердобольный народ, понимающий природу войны. «Они чувствуют и знают, что такое война. Лучше, чем люди в Западной Европе».

Кристина посетила пятнадцать стран в рамках организованной ей конференции, а также путешествовала во время войны. «Я видела разных людей. Когда я была в Италии, я поняла, что с ними надо много говорить о пустяках. В Эстонии это не так», - объясняет она свой выбор.

Она говорит, что сами эстонцы не понимают, как легко создать компанию в Эстонии, вести бизнес, зарабатывать деньги и почему бы не жертвовать людям. Желание Кристины состоит в том, чтобы другие женщины, бежавшие в Эстонию из-за войны, также получили точку опоры, и она также надеется побудить еще больше эстонских женщин к действию. «Идея конференции родилась из этого - чтобы женщины смогли найти этот кусочек пазла и увидеть возможности, которых им не хватает для реализации своих идей».

Украинская форма имени предприимчивой женщины - Христина Дидух, но она считает, что эстонцам легче интернациональное Кристина. Она считает, что женщины до сих пор сильно недооценены в обществе и не получили достаточно инструментов для реализации своего потенциала. Вот почему конференция по предпринимательству стала так важна для нее.

Кристина Дидух ни на минуту не забыла об Украине за тринадцать месяцев, проведенных в Эстонии.
Кристина Дидух ни на минуту не забыла об Украине за тринадцать месяцев, проведенных в Эстонии. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Трагедия Родины всегда в сердце

За тринадцать месяцев, проведенных в Эстонии, девушка ни на минуту не забыла Украину. Она поддерживает связь со своей семьей и собакой с помощью видеозвонков, призывает женщин из Украины создавать компании в Эстонии и планирует посетить свой родной регион в ближайшем будущем, когда представится возможность. У мероприятия Brave2Bloom есть и прямая мера поддержки Украины: все желающие могут купить землю на аукционе, вырученные средства от которого полностью пойдут на помощь украинским женщинам, страдающим от насилия.

Христна хочет, чтобы украинские женщины преуспевали и могли реализовывать свои идеи и получать достойное вознаграждение за свою работу. «Считается, что сложно найти финансирование, сложно продать и реализовать идеи», - выделяет общее понимание предприимчивая женщина. «Нет, это не так! В мире много возможностей». Сама Кристина Дидух была бы готова продать свою почку в начале своего пути в предпринимательстве, чтобы получить необходимые знания и рекомендации. Теперь она хочет подарить все это другим женщинам, чтобы хоть немного облегчить им путь к успеху.

Конференция женщин-предпринимателей

С 3 по 4 апреля в таллиннском Котле культуры пройдет конференция по предпринимательству Brave2Bloom, предназначенная для женщин, цель которой - побудить женщин заняться предпринимательством, а также расширить возможности и вдохновить тех, кто уже сделал этот шаг.

Конференция предлагает знания о деталях привлечения инвестиций, а также набор инструментов для психического здоровья предпринимателей, чтобы справиться с самыми трудными моментами предпринимательства.

Среди выступающих можно найти, например, Кристель Круустюк, Кайди Руусалепа, Кристину Манд-Лахян и многих других. Участие в конференции возможно как виртуально, так и очно. Информацию о билетах и ​​спикерах можно найти здесь: Brave2Bloom Conference.

Кристина Дидух.
Кристина Дидух. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Роль жертвы не помогает

Кристина имеет степень магистра экономики и английской литературы. Она образованна и, по ее словам, довольно успешная женщина. В то же время она признает, что ошибки являются частью ее повседневной жизни. «Никто не преуспевает во всем». Ее первая попытка организовать конференцию не удалась, но она не сдалась, попытался еще раз, и усилия увенчались успехом.

Украинка прекрасно понимает, что в свете войны ей было бы очень удобно увидеть себя жертвой и показать себя миру в такой же роли: «Приди и помоги мне! Это твоя обязанность». Но Кристина знает, что поддержка может быть только временной, и такое отношение ни к чему не приведет.

«Любой опыт важен, из всего есть что почерпнуть», - говорит он, добавляя, что сознательно решила всегда видеть в плохом что-то хорошее. Женщинам, попавшим на организованную ею конференцию, Кристина Дидух советует: «Хоть раз в жизни сделайте что-нибудь неожиданное!» Это дает знание своей силы и мужества, без которых не устоять на ногах в современном суровом мире.

Кристина Дидух.
Кристина Дидух. Фото: Eero Vabamägi / Postimees
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