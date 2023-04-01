ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне выбирают «Мисс и Мистер Европа»: вы только посмотрите, какие таланты сияли на сцене ЦРК

Организатором такого масштабного мероприятия выступает школа танцы и моды Max Moda, которая уже не в первый раз собирает самых талантливых, обаятельных и профессиональных участников из разных стран на одной сцене. Члены международного жюри оценивали всех конкурсантов, а в воскресенье будут объявлены лучшие из лучших.

XV Международный детский и молодежный конкурс-фестиваль танца и моды Max Moda 2023.

Международный конкурс Max Moda является не только глобальным культурным проектом международного формата, но и нашумевшим брендом в странах Европы. Международный конкурсный детский и молодежный фестиваль MAX MODA наглядно демонстрирует Европе уникальное достояние национальных культур, дружбу между народами и бесценный обмен опытом работы в детских театрах моды, дизайн-студиях и танцевальных коллективах.

В этом году в конкурсе примут участие 510 конкурсантов из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Украины, Италии и Румынии. Детский и молодёжный Международный фестиваль «Max Moda 2023» пройдет в Большом зале Центра русской культуры 31.03.2023 — 2.04.2023.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ДНЕЙ:

01.04.2023, 16:00, Большой зал, вход бесплатный

Конкурсная программа Международного детского и молодежного фестиваля танца и моды Max Moda 2023, в которой примут участие 510 юных участников танцевальных коллективов, а также студий и школ дизайна и моды. Программа пройдет в двух отделениях, с перерывом 20 минут.

02.04.2023, 15:30, Большой зал, вход бесплатный

Гала-концерт, в котором примут участие лучшие коллективы, номинированные членами жюри на Grand Prix. Награждение всех участников. Закрытие фестиваля закончится флешмобом от всех коллективов.