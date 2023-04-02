Вкуснейший картофель: восемь способов приготовления, о которых вы раньше не знали

В этом помогут восемь способов приготовления вкуснейшего картофеля, о которых вы раньше не знали. Попробуйте один или сразу несколько. Поверьте, результат вас приятно удивит.

Попробуйте другой вид нарезки картофеля

Режете корнеплод дольками? Совершаете ошибку. Шеф-повары делятся секретом: чем больше сторон у картофеля, тем вкуснее он будет после жарки или запекания. Чем больше крахмалистая поверхность, тем выше вероятность получить хрустящие края. Французские повара вовсе подготавливают картофель особым способом, превращая кусок корнеплода в семиугольный мяч. Вкус у готового блюда потрясающий.

Тушение после жарки

Один из способов получить ароматный и нежный картофель - попробовать две техники приготовления. Он активно используется в корейской кухне. Сначала следует пожарить картошку, а потом протушить ее в соусе. Это наполнит корнеплод насыщенным вкусом, но не лишит его румяной корочки. Предлагаем попробовать классический соус, состоящий из таких ингредиентов:

вода;

соевый соус;

вино;

сахар.

В такой смечи следует протушить картофель на протяжении 30 минут. Редакция Rsute советует при желании поэкспериментировать с соусами.

Майонез для запекания картофеля

Жирный соус отлично защищает корнеплод от подгорания. Щедро смажьте куски картофеля майонезом, добавьте свои любимые приправы и запекайте. При этом внутри овощ останется сочным.

Выбирайте качественное масло и не жадничайте