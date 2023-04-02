Вкуснейший картофель: восемь способов приготовления, о которых вы раньше не знали

Нежный отварной картофель, конечно, вкусный, но он не сравнится с ароматным жареным или запеченным. Однако приготовить корнеплод можно еще лучше, зная лайфхаки от шеф-поваров, пишет rsute.ru.
В этом помогут восемь способов приготовления вкуснейшего картофеля, о которых вы раньше не знали. Попробуйте один или сразу несколько. Поверьте, результат вас приятно удивит.
Попробуйте другой вид нарезки картофеля
Режете корнеплод дольками? Совершаете ошибку. Шеф-повары делятся секретом: чем больше сторон у картофеля, тем вкуснее он будет после жарки или запекания. Чем больше крахмалистая поверхность, тем выше вероятность получить хрустящие края. Французские повара вовсе подготавливают картофель особым способом, превращая кусок корнеплода в семиугольный мяч. Вкус у готового блюда потрясающий.
Тушение после жарки
Один из способов получить ароматный и нежный картофель - попробовать две техники приготовления. Он активно используется в корейской кухне. Сначала следует пожарить картошку, а потом протушить ее в соусе. Это наполнит корнеплод насыщенным вкусом, но не лишит его румяной корочки. Предлагаем попробовать классический соус, состоящий из таких ингредиентов:
вода;
соевый соус;
вино;
сахар.
В такой смечи следует протушить картофель на протяжении 30 минут. Редакция Rsute советует при желании поэкспериментировать с соусами.
Майонез для запекания картофеля
Жирный соус отлично защищает корнеплод от подгорания. Щедро смажьте куски картофеля майонезом, добавьте свои любимые приправы и запекайте. При этом внутри овощ останется сочным.
Выбирайте качественное масло и не жадничайте
Не экономьте на растительном масле. Покупайте то, которое не будет горчить при высокой температуре. И не жадничайте, наливая масло на сковороду или противень. Если его не хватает, то картошка получится морщинистой и совсем невкусной. Но и его избыток не лучше, ведь в таком случае картофель будет слишком мокрым и вялым.
Придерживайтесь соотношения: на 500 г овощей берите 1 ст. л. растительного масла.
Увеличьте площадь поверхности картофеля
Нарезать овощ можно мелко и ждать, пока он приготовится. Но лучше его не измельчать, а сделать ставку на увеличение площади поверхности. Это можно сделать одним из двух способов.
Разбить корнеплод тыльной стороной банки или стакана.
Пропаренный картофель измельчают ложкой.
Это помогает получить некую оладью. Картофельные лепешки легче пропитываются жиром, а поэтому при запекании становятся еще вкуснее, сочнее.
Варка картофеля перед жаркой или запеканием
Всего 10 минут варки способно улучшить вкусовые качества готового блюда. Особенно если вы будете запекать картошку. Когда серединка корнеплода будет мягкой, ее можно вынимать из кастрюли.
Как солить картошку
Если вы варите овощ до запекания, тогда посолите воду. Это поможет сделать картофель вкусным и достаточно сочным. Посолить его также можно до отправки ломтиков корнеплода в духовку.
Сушка картофеля перед жаркой
Избавьте овощ от влаги, прежде чем пожарить или запечь. Оставьте ломтики на дуршлаге всего на 15 минут. Этого времени хватит, чтобы вода стекла. Такой способ помогает улучшить структуру и образовать хрустящую корочку.