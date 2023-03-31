По-весеннему одетая модель Диана Томсон заглянула в эфир самого популярного развлекательного онлайн-шоу в Эстонии - Limon LIVE. Ведущие Эдгар Гергель и Светлана Карабут расспросили ее об интересном положении и о мошенническом профиле, в котором используются фотографии Дианы в Инстаграме, а также о ее планах после того, как она в третий раз станет матерью.
LIMON LIVE ⟩ Самая сексуальная модель Эстонии Диана Томсон: мужчины без остановки шлют фото своих достоинств
Многодетная мать
Диана Томсон, несмотря на успешную карьеру модели, готовиться в третий раз стать матерью. В Эстонии таких женщин уже смело можно называть многодетными.
«Не сложно решиться на третьего ребенка. Двое есть уже. Они тоже меня просили поскорее сестренку или братика, сыну уже 15 лет будет. Дочери скоро 9. Взрослые уже», - рассказывает Диана Томсон.
По словам нашей героини, когда она была маленькой девочкой, и планировала иметь троих детей. «Сын и дочь единогласно хотят братика, потому что говорят, что сестрички капризные. Я, конечно, с этим не согласна. Посмотрим, кого Бог даст, так и будем справляться».
В сегодняшнем эфире ведущие вспомнили, как Диана Томсон (Хапрова) ранее появлялась на шоу Limon LIVE в откровенном купальнике. Это было много лет назад, но такой яркий выпуск до сих пор не забыть. Взгляните и вы: LIMON LIVE 〉 Какая она крутая! Эстонская модель Диана Хапрова разделась перед ведущими в развлекательном шоу
Игра «Или...или»
В этой игре Эдгар и Света устраивают для героев блиц, в котором те должны быстро и не задумываясь выбрать один из вариантов ответа.
Нижнее белье или полностью обнаженной? Нижнее белье
Ролевая игра в качестве врача и пациента или учителя? Учителя
Застрять в пробке на 6 часов или ехать на велосипеде 8 часов? Ехать на велосипеде
Сбрить брови или побриться налысо? Побриться налысо, можно парик носить, а без бровей как?
Быть съеденным акулой или тигром? Акулой
Черная или белая одежда? Белая
Фестивали искусств или музыкальные фестивали? Музыкальные
Арахисовая паста или Nutella? А это не одно и то же? Стараюсь сладкое не есть, но Nutella
TikTok или Youtube? TikTok
Стать рыбой или птицей? Птицей
Как дети относятся к работе матери?
Светлана Карабут: «Диана, у тебя такие откровенные снимки частенько появляются в соцсетях. Мы всё время следим за твоими страничками. Твой старший сын сейчас тоже в соцсетях, ведет активную жизнь там. Как он реагирует на такие снимки? И ты сама не стесняешься?»
Диана Томсон: «Он давно привык к тому, что у меня работа такая. Я в полностью обнаженном виде не снимаюсь, в белье. Он относится к этому как к работе. Это не выходит за грани разумного. Он гордится мной. И сейчас меня провожал, желал удачи».
Эдгар Гергель: «А вы ходите тусоваться с ним вместе?»
Диана Томсон: «Да! Мне очень весело с ним, у него чувство юмора такое, что я могу сутками смеяться»
Ведущие спросили у Дианы Томсон, почему в Инстаграме есть аккаунт некой Юлии Фит, рекламирующей азартные игры, у которой весь профиль заставлен фото и видео нашей эстонской модели.
«Эдгар, это ужасная история. Я надеюсь, что ее уже нет. Есть? У меня был свой Инстаграм, где было очень много подписчиков. У меня сломался телефон и в этот же день мой Инстаграм был взломан. Номер телефона и электронную почту поменяли на данные другого человека. Не смогла я вернуть его обратно. На все просьбы и тревоги от друзей и от меня никак не реагировали. Она или он меня заблокировал. Это очень неприятно, я сама азартными играми не увлекаюсь. Когда знакомые начали спрашивать, что ты нам рассылаешь, я продолжила подавать жалобы», - говорит Томсон.
Не могла ли Диана сама продать кому-то свои фотографии, которые впоследствии попали в руки мошенников? «Это мой бывший Инстаграм. Был взломан, пришлось новый открывать. Там даже больше подписчиков было, чем на данном».
Работа после рождения ребенка
«Конечно, собираюсь сниматься и в модельной школе активно работать. Сейчас у меня уже есть контракты с брендами одежды для беременных - это на поздних сроках. Сейчас пока буду за границей сниматься в весенне-летних платьях, уже со следующего месяца. А когда малыш родится - в обратное русло. В белье, как была раньше».
У Дианы Томсон педагогическое музыкальное образование. Она вполне может пойти в школу учителем музыки.
«Шляпный вопрос»
В детстве ты часто делала гадости? «Я всегда была очень добрым ребенком и хорошим, всем помогала, очень даже поражалась, насколько сверстники были жестокие иногда. Осуждала их.
В школьное время у Дианы не было слишком много друзей, она увлекалась животными, ни с кем не общалась».
Какие комплименты тебе чаще всего говорят? «Комплименты откровенные очень часто пишут. Легче всего написать, чем сказать, прикрываясь чужой фотографией. Можно уже открывать Инстаграм с присланными мне фотографиями. Части тела присылают разные - какими гордятся, такие и присылают. Пресс, руки - это мягко еще. К сожалению, не только. Не знаю, эстонские ли это мужчины, они не рассказывают. Думаю, многим девушкам шлют. Комплименты делают по поводу глаз, фигуры, губ. Спасибо тем, кто это говорил».
Диана Томсон специально читает комментарии, чтобы стать лучше.
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