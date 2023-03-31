LIMON LIVE ⟩ Самая сексуальная модель Эстонии Диана Томсон: мужчины без остановки шлют фото своих достоинств

Быть съеденным акулой или тигром? Акулой

Черная или белая одежда? Белая

Фестивали искусств или музыкальные фестивали? Музыкальные

Арахисовая паста или Nutella? А это не одно и то же? Стараюсь сладкое не есть, но Nutella

TikTok или Youtube? TikTok

Стать рыбой или птицей? Птицей

Эдгар Гергель, Диана Томсон, Светлана Карабут Фото: Konstantin Sednev

Как дети относятся к работе матери?

Светлана Карабут: «Диана, у тебя такие откровенные снимки частенько появляются в соцсетях. Мы всё время следим за твоими страничками. Твой старший сын сейчас тоже в соцсетях, ведет активную жизнь там. Как он реагирует на такие снимки? И ты сама не стесняешься?»

Диана Томсон: «Он давно привык к тому, что у меня работа такая. Я в полностью обнаженном виде не снимаюсь, в белье. Он относится к этому как к работе. Это не выходит за грани разумного. Он гордится мной. И сейчас меня провожал, желал удачи».

Эдгар Гергель: «А вы ходите тусоваться с ним вместе?»

Диана Томсон: «Да! Мне очень весело с ним, у него чувство юмора такое, что я могу сутками смеяться»

Ведущие спросили у Дианы Томсон, почему в Инстаграме есть аккаунт некой Юлии Фит, рекламирующей азартные игры, у которой весь профиль заставлен фото и видео нашей эстонской модели.