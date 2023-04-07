Гороскоп для всех знаков Зодиака на розовое полнолуние 7 апреля 2023 года

Лев

День веселья и откровенностей. Проведите его со своей второй половинкой или друзьями. В розовое полнолуние можете смело признаваться в своих чувствах.

Дева

Романтика витает в воздухе, но совсем не «трогает» практичных Дев. Они слишком заняты земными делами. И правильно, ведь в розовое полнолуние лучше всего составлять планы и вкладывать деньги в инвестиционные проекты. По крайней мере это актуально для Дев.

Весы

Представителям воздушного знака придется быть честными и откровенными перед собой и окружающими. Момент истины неизбежен, помните об этом. Поэтому скажите все, что действительно думаете. Это покажет, насколько надежные люди вас окружают и можно ли на них положиться.

Скорпион

Пересмотрите свои дела. Некоторые из них уже неактуальны. Избавляйтесь от всего, что больше вам не нужно. Эти дела только забирают ваши ресурсы и тратят время.

Стрелец

В розовое полнолуние стоит провести время с друзьями. Веселые посиделки улучшат настроение и мотивируют на новые свершения. Если же Стрельцу не с кем провести вечер, то это серьезный повод задуматься о своем окружении.

Козерог

Вы уверенно идете к своим целям, и это прекрасно. Но стоит выделить хоть немного времени, чтобы отдохнуть и насладиться уже полученными результатами. Возможно, стратегия требует незначительной коррекции.

Водолей

Отличный день для расширения кругозора. Не бойтесь изучать что-то новое. Это позволит расширить свои горизонты, интересно и с пользой провести свободное время.

Рыбы