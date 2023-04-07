Гороскоп для всех знаков Зодиака на розовое полнолуние 7 апреля 2023 года

Розовое полнолуние в апреле 2023 года станет временем расцвета романтики, любви и обновления. Это отличный шанс совершить действия, которые изменят жизнь в лучшую сторону, пишет rsute.ru.
Гороскоп на это астрологическое событие составила Татьяна Портнова. Само по себе явление достаточно сильное. Однако на него влияет и то, в каком знаке находится Луна в пик своих энергетических возможностей.
Апрельское полнолуние еще называется розовое. Такое поэтическое название полной Луне дали индейцы, сравнив небесный спутник с распускающимися в этом месяце цветами шиловидного флокса. В 2023 году розовое полнолуние состоится 7 апреля в 7:34. Спутник нашей планеты будет находиться в знаке Весы. Это созвездие партнерства, дружбы и любви. Поэтому в полнолуние повезет всем, кто хочет найти вторую половинку или заручиться поддержкой других людей.
Советы для каждого знака Зодиака в розовое полнолуние
Овен
Расставьте свои приоритеты. Сегодня чем-то придется пожертвовать ради общего блага. Беритесь лишь за те дела, которые важны и приносят удовольствие. Работа через сопротивление не принесет желаемые результаты.
Телец
Пересмотрите свой распорядок дня. В розовое полнолуние Тельцам важно позаботиться о своем здоровье. Хорошее время для пересмотра меню, внедрения полезных привычек и отказа от вредных.
Близнецы
Розовое полнолуние для Близнецов окажется творческим. Занимайтесь лишь тем, что зажигает огонь в ваших глазах. Отдайтесь страсти, и потом увидите ошеломительные результаты.
Рак
Сегодня займитесь вопросами, связанными с бытом. Прекрасное время для уборки, создания или покупки новых предметов интерьера. Можно провести обряды очищения, чтобы привлечь в дом положительную энергетику.
Лев
День веселья и откровенностей. Проведите его со своей второй половинкой или друзьями. В розовое полнолуние можете смело признаваться в своих чувствах.
Дева
Романтика витает в воздухе, но совсем не «трогает» практичных Дев. Они слишком заняты земными делами. И правильно, ведь в розовое полнолуние лучше всего составлять планы и вкладывать деньги в инвестиционные проекты. По крайней мере это актуально для Дев.
Весы
Представителям воздушного знака придется быть честными и откровенными перед собой и окружающими. Момент истины неизбежен, помните об этом. Поэтому скажите все, что действительно думаете. Это покажет, насколько надежные люди вас окружают и можно ли на них положиться.
Скорпион
Пересмотрите свои дела. Некоторые из них уже неактуальны. Избавляйтесь от всего, что больше вам не нужно. Эти дела только забирают ваши ресурсы и тратят время.
Стрелец
В розовое полнолуние стоит провести время с друзьями. Веселые посиделки улучшат настроение и мотивируют на новые свершения. Если же Стрельцу не с кем провести вечер, то это серьезный повод задуматься о своем окружении.
Козерог
Вы уверенно идете к своим целям, и это прекрасно. Но стоит выделить хоть немного времени, чтобы отдохнуть и насладиться уже полученными результатами. Возможно, стратегия требует незначительной коррекции.
Водолей
Отличный день для расширения кругозора. Не бойтесь изучать что-то новое. Это позволит расширить свои горизонты, интересно и с пользой провести свободное время.
Рыбы
Гороскоп советует сегодня поддаться своим чувствам. Вы готовы на любые подвиги ради своей любви. Возможно, некоторые ваши желания и действия будут нелогичными, но не думайте об этом. Это время страсти и искренних чувств.