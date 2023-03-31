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Вы тоже так захотите! Сколько зарабатывают самые главные звезды эстонского шоубиза?

Limon.ee
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Андрей Зевакин
Андрей Зевакин Фото: Pilt videost

Жизнь известных эстонских блогеров и светских львиц на начало 2023 года складывается весьма удачно, самые востребованные из них зарабатывают в год внушительные суммы, пишет ERR. 

Бригитте Сюзанне Хунт владеет двумя компаниями: Lõuapoolik OÜ, созданной в 2021 году, основной деятельностью которой является производство и представление театральных и танцевальных представлений, и BSH OÜ, зарегистрированной в 2017 году, основной деятельностью которой является производство кино- и видеофильмов.

Хотя Lõuapoolik не предоставил годовую отчетность, а в коммерческом регистре компании не указано, что она ведет активную деятельность, доход BSH OÜ за 15 месяцев составил более 142 000 евро в последнем финансовом году.

Прибыль компании Хунт с каждым годом становится всё больше: в 2019 году она составляла менее 4 000 евро, к 2021 году выросла почти до 27 000 евро, а в прошлом году достигла почти 70 000 евро.

Согласно последнему отчету, оборот компании блогера Андрея Зевакина составил более 42 000 евро, а чистая прибыль - более 23 000 евро.

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