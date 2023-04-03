ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НИХ НЕМЕДЛЕННО ⟩ Одежда с плохой энергетикой: десять вещей, которые делают вас несчастной

Согласно философии феншуй, чем ближе находится объект, тем больше влияния он оказывает на физическое и эмоциональное состояние человека. А что может быть ближе повседневной одежды? В это трудно поверить, но угроза вашему счастью исходит даже от самой любимой кофты или джинсов. Чтобы избежать проблем, тщательно изучите гардероб и обратите внимание на 10 вещей, которые портят вашу ауру.

Грязные и рваные вещи

Носить рваную и грязную одежду - худшее преступление. Из-за вещей с дырками возникают проблемы в работе, финансах и личной жизни, а грязь притягивает негатив. Раз в месяц проводите ревизию в шкафу и избавляйтесь от всего, что вы не носите.

Не жалейте вещи, которые испортились или выцвели: старая одежда не должна препятствовать вашему счастью. А если любимые предметы гардероба можно восстановить, срочно займитесь этим.

Одежда из секонд-хенда

Шопинг в секонд-хенде сейчас на пике популярности. Кажется, плюсов у него множество: экономия денег, забота об экологии и возможность найти по-настоящему редкие предметы. Но необходимо помнить о том, что вещи всегда несут в себе энергию предыдущих владельцев и обладают памятью. Чем дольше человек носил одежду, тем ощутимее его след.