ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НИХ НЕМЕДЛЕННО ⟩ Одежда с плохой энергетикой: десять вещей, которые делают вас несчастной
Согласно философии феншуй, чем ближе находится объект, тем больше влияния он оказывает на физическое и эмоциональное состояние человека. А что может быть ближе повседневной одежды? В это трудно поверить, но угроза вашему счастью исходит даже от самой любимой кофты или джинсов. Чтобы избежать проблем, тщательно изучите гардероб и обратите внимание на 10 вещей, которые портят вашу ауру.
Грязные и рваные вещи
Носить рваную и грязную одежду - худшее преступление. Из-за вещей с дырками возникают проблемы в работе, финансах и личной жизни, а грязь притягивает негатив. Раз в месяц проводите ревизию в шкафу и избавляйтесь от всего, что вы не носите.
Не жалейте вещи, которые испортились или выцвели: старая одежда не должна препятствовать вашему счастью. А если любимые предметы гардероба можно восстановить, срочно займитесь этим.
Одежда из секонд-хенда
Шопинг в секонд-хенде сейчас на пике популярности. Кажется, плюсов у него множество: экономия денег, забота об экологии и возможность найти по-настоящему редкие предметы. Но необходимо помнить о том, что вещи всегда несут в себе энергию предыдущих владельцев и обладают памятью. Чем дольше человек носил одежду, тем ощутимее его след.
Если вы хорошо знали и любили бывшего хозяина, будьте спокойны. В остальных случаях это вопрос везения, возможно, вам попадется одежда с плеча прекрасного человека, но может случиться и обратное. При покупке вещей в секонд-хендах обязательно прислушивайтесь к интуиции.
Искусственные материалы
Натуральный состав одежды (шелк, хлопок) помогает притягивать и удерживать положительные энергии. А вот одежда из искусственных материалов (нейлон, вискоза, полиэстер) такой способностью похвастаться не может. Люди, предпочитающие ненатуральные волокна, чаще подвержены воздействию разрушительных вибраций.
Черный цвет
Для многих черный - любимая классика, но для поклонников феншуй этот цвет под запретом. Мрачный оттенок пагубно влияет на психическое и физическое здоровье. Если вы предпочитаете total black, не удивляйтесь, что можете ощущать тревогу и тоску.
Чтобы решить эту проблему, добавьте в жизнь ярких красок: белый, желтый и синий цвета считаются более гармоничными.
Агрессивные принты
Мало кто задумывается о том, что принты на платье сказываются на состоянии человека. Избегайте агрессивных и жестоких рисунков: черепа и другие жуткие картинки на одежде притягивают соответствующие вибрации в вашу жизнь. Придется отказаться и от дерзкого анималистичного принта.
Хищный окрас напрямую связан с агрессией и напряжением. Геометрический принт также нежелателен: он заключает энергию в рамки. Вместо этого обратите внимание на цветочные рисунки. Помимо хорошей ауры вы получите сотни заслуженных комплиментов.
Полоска
В этом сезоне яркая полоска в тренде, однако даже простой принт бывает деструктивным. Существует важное правило: вертикальные полоски всегда лучше горизонтальных. Про косые полосы советуют забыть — они нарушают баланс и привлекают неприятные энергии. Ответственно подходите и к выбору броских цветов: к примеру, стильное сочетание черного и оранжевого обрекает на несчастья.
Длина мини
Многие не представляют свой гардероб без любимых мини-юбок и платьев, однако у такого фэшн-пристрастия есть свои недостатки. Одежда - своеобразная защита от разрушительных энергий. Чем короче длина вашей вещи, тем хуже могут быть последствия.
И дело здесь вовсе не в нежелательном внимании со стороны мужского пола. Чересчур откровенные наряды повышают концентрацию самых низких вибраций.
Узкая одежда
Не менее важную роль играет крой. Повседневные вещи должны быть удобными и не слишком тесными. Отказаться от облегающей одежды стоит по нескольким причинам. Во-первых, она сковывает и вредит вашему здоровью. Во-вторых, вы заключаете энергию в клетку и не даете ей вырваться. Из-за этого любитель узких брюк и топов может чувствовать себя слабым или сонным.
Дерзкие слоганы
Чтобы выделиться из толпы, люди надевают футболки с кричащими надписями и дерзкими слоганами. Никто не станет спорить с тем, что таким способом действительно можно привлечь внимание. Но вместе с ним в жизнь человека приходят негативные энергии. Следите за тем, что вы транслируете: испортить день способна даже одна фраза на вашей одежде.
Асимметрия
Гармонию нарушает и асимметрия. Если вы любите вещи с ярко выраженными линиями и острыми углами, у нас есть плохие новости. Считается, что обладатели такой одежды часто испытывают тревогу и дискомфорт. Возможно, стоит отдать предпочтение более плавным изгибам, которые избавят вас от недугов.
Полезный совет
Когда вы будете перебирать гардероб, задавайте себе следующие вопросы.
Ношу ли я эту вещь? Люблю ли я ее? Если она порвалась, износилась, стала мала или вышла из моды, можно ли с этим что-то сделать? Если можно, вновь задайте себе первый и второй вопрос. Как я буду себя чувствовать, если избавлюсь от этой вещи? Этот список облегчит процесс и поможет вам принять верные решения.