6-летний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа: подробности ужасного происшествия

Единственный наследник американского исполнителя выпал из окна с большой высоты и чудом остался жив. Как сообщает издание Page Six, инцидент произошел еще в начале марта, о случившемся стало известно лишь на днях из иска, поданного матерью мальчика Алексой Адамс, пишет Супер.
По ее словам, все произошло три недели назад: ее шестилетний сын Зоар от рэпера Flo Rida сорвался с пятого этажа в квартире в Нью-Джерси прямо на бетонный тротуар. Ребенок был госпитализирован с переломами таза и левой ноги, разрывом печени, коллапсом легких и внутренним кровотечением.
В документе, который был направлен в суд, Алекса заявила, что ее сын, родившийся с редким неврологическим расстройством, сорвался с высоты из-за неправильной конструкции окон. Мать уверена, что защита на окнах не соответствует нужному размеру, именно это и создало опасность. Ответчиками в иске фигурируют собственники и управляющие многоквартирного дома, строительная компания, установщик окон и другие лица. Алекса требует возмещения убытков, оплаты услуг адвоката и медицинских счетов Зоара.
По данным Page Six, мальчик до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. Сам Flo Rida произошедшее пока не комментировал. Известно, что рэпер не очень то участвует в воспитании сына и видел его чуть ли не один раз, когда делал тест на отцовство. С матерью мальчика исполнитель уже давно не состоит в отношениях.