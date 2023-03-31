6-летний сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа: подробности ужасного происшествия

По ее словам, все произошло три недели назад: ее шестилетний сын Зоар от рэпера Flo Rida сорвался с пятого этажа в квартире в Нью-Джерси прямо на бетонный тротуар. Ребенок был госпитализирован с переломами таза и левой ноги, разрывом печени, коллапсом легких и внутренним кровотечением.

В документе, который был направлен в суд, Алекса заявила, что ее сын, родившийся с редким неврологическим расстройством, сорвался с высоты из-за неправильной конструкции окон. Мать уверена, что защита на окнах не соответствует нужному размеру, именно это и создало опасность. Ответчиками в иске фигурируют собственники и управляющие многоквартирного дома, строительная компания, установщик окон и другие лица. Алекса требует возмещения убытков, оплаты услуг адвоката и медицинских счетов Зоара.