«Человек, который всю жизнь был спортивным, и чьей самой большой страстью в жизни был бег, вдруг говорит, что не чувствует ног», - вспоминает Урмас шокирующее зрелище в отделении интенсивной терапии больницы, куда в одну роковую ночь попал его брат Калле, пишет Elu24.
Для подписчиков
«МОЯ ЖИЗНЬ ВИСЕЛА НА ВОЛОСКЕ» ⟩ Калле: брат разбил клавиатуру своего компьютера пополам, когда услышал о том, что со мной случилось
Атлетически сложенный Калле из семьи, состоящей из семи человек, последний раз ходил в 27 лет. Свои последние шаги он сделал одним мрачным зимним днем на своем тогдашнем рабочем месте. «На металлургическом предприятии, где я был оператором пескоструйного аппарата и краски», - объясняет Калле, который рассказал свою историю в передаче Südamesoov.