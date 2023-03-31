«МОЯ ЖИЗНЬ ВИСЕЛА НА ВОЛОСКЕ» ⟩ Калле: брат разбил клавиатуру своего компьютера пополам, когда услышал о том, что со мной случилось

Атлетически сложенный Калле из семьи, состоящей из семи человек, последний раз ходил в 27 лет. Свои последние шаги он сделал одним мрачным зимним днем на своем тогдашнем рабочем месте. «На металлургическом предприятии, где я был оператором пескоструйного аппарата и краски», - объясняет Калле, который рассказал свою историю в передаче Südamesoov.

По словам Калле, это была тяжелая физическая работа, и у него часто не хватало времени на выполнение заданий. «Это был настоящая беготня», - говорит Калле, который работал в металлургической компании уже семь лет.