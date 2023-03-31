Знак Зодиака женщины показывает ее идеального мужчину и любовника: проверьте, кто вам подходит

Женщина-Стрелец ищет своего Путешественника

Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который открыт этому миру, развивается в международной сфере или вообще относится к другой национальности. Также он обязательно должен иметь широкий кругозор и в чем-то быть для вас учителем.

В приоритете он должен всегда стремится к расширению в профессиональной сфере, для него нет предела - он словно не видит горизонт и всегда стремится вперед. Для вас важно, чтобы в интимной сфере ваш мужчина был инициативен, а также предлагал что-то необычное и экзотическое.

Выбирайте человека, который по натуре оптимист, немного бунтарь и любит красивую жизнь. Не выбирайте человека-нытика или того, кто отрицает финансы и роскошь - это не для вас. Из профессий он может развиваться в сфере искусства, туризма, развлечений, образования.

Женщина-Козерог ищет своего Мудреца

Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который будет старше вас по возрасту или восприятия мира. Для вас важно видеть в мужчине незыблемый авторитет и в чем-то даже отцовскую фигуру. Он должен быть дисциплинирован, ответственнен и иметь твердые убеждения. Вас привлекают мужчины, которые выглядят строго и чуть холодно - эта недоступность буквально будоражит вас.