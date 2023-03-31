Знак Зодиака женщины показывает ее идеального мужчину и любовника: проверьте, кто вам подходит

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает wday.ru, почему знак вашего Зодиака показывает всю правду о вашем интересе к мужчинам.
Знак Зодиака каждой женщины на самом деле показывает, где находилось Солнце в момент ее рождения. А Солнце в свою очередь всегда является главной мужской фигурой в жизни женщины, сначала Солнце описывает ее отца, а затем идеального мужчину для брака и сексуальных отношений.
Впрочем, за интимные связи в жизни женщины также отвечает восьмой сектор гороскопа и Плутон с Марсом. Но если речь идет об идеальной совместимости, то достаточно изучить просто знак Зодиака. Астролог Юлия Лифанова рассказывает, на что стоит обращать внимание при выборе партнера.
Женщина-Овен ищет своего Воина
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то вам нужен абсолютно независимый, спортивный и местами даже властный мужчина. Вас заводят мужчины с довольно решительным и инициативным характером, которые следят за своей фигурой, а еще обладают хорошей выносливостью и силой.
В интимной жизни вам нужен мужчина, который умеет утверждать свою власть, доминируя и при этом восхищаясь вашим телом. Для семейной гармонии этот мужчина должен обязательно иметь свой проект и любимые активности спортивного типа - он не должен сидеть дома, ведь тогда вы заскучаете рядом с ним.
Выбирайте человека, который не нацелен растворятся в вас. Из профессий он может быть военным, коучем, хирургом, врачом, предпринимателем.
Женщина-Телец ищет своего Гурмана
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который умеет зарабатывать деньги, ценит красоту и следит за собой, а также обожает поесть! Также основная черта этого мужчины - это тактильность, ведь созвездие Тельца отвечает за кожу.
Кроме того, этот мужчина должен понимать и финансировать вашу страсть к красивым вещам, к ресторанам и в целом комфорту. Он из тех, кто может вкусно замариновать мясо, выбрать красивый браслет в подарок и оплатить отпуск на берегу океана.
Выбирайте человека, который не отрицает важность денег и ему нравится зарабатывать их. Из профессий он может быть повар или иметь отношение к еде/ресторанам/отелям, финансист, врач (эстетика или что-то по питанию, массажу).
Женщина-Близнецы ищет своего Собеседника
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который постоянно повышает свой интеллектуальный уровень, обожает путешествия, а еще любит читать книги, газеты, повышает свой уровень интеллекта.
Кроме того, этот мужчина должен понимать, что вам сложно сидеть дома - вы подвижная и активная, поэтому ему надо составлять вам компанию чтобы союз был динамичным и ярким. Не выбирайте себе домашнего мужчину - с ним вам станет скучно, ведь для вас самое главное его легкость, воздушность и открытость вашего мужчины этому миру.
Выбирайте человека, который не является отшельником - делайте ставку на человека активной профессии или просто подвижного, моложавого мужчину. Из профессий он может быть журналист, писатель, работать руками (например, с механизмами).
Женщина-Рак ищет своего Приколиста
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который отличается шикарным чувством юмора! Для вас очень важно, что бы он умел пошутить, подтрунить или саркастично отнестись к любым жизненным ситуациям.
В приоритете он должен всегда держать семью, но так как Рак отвечает за женщин, скорее всего он будет ценителем женской красоты и даже немного бабником. Именно эта черта характера будет бодрить вас, вдохновляя на заботу о своей красоте. В интимной жизни он должен быть эмоциональным, не скрывать своего желания - холодные мужчины вам не подходят!
Выбирайте человека, который любит домашний уют, застолья, легко берет инициативу в свои руки и…действительно любит женщин. Из профессий он может быть владелец отеля/ресторана/спа/пансионата, либо развиваться в тематике семейного бизнеса.
Женщина-Лев ищет своего Мага
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который умеет создать романтическую и местами мистическую атмосферу в вашей жизни. Например, устроить необычное красивое свидание, а еще…он должен уметь соблазнять вас. Знак Льва отвечает за флирт, поэтому для вас сами прелюдии и игра важнее самого процесса.
В приоритете он должен всегда держать свою радость и счастье, ведь вам важно, чтобы у него были свои интересы, хобби, спорт и чтобы он был оптимистом! Если ваш мужчина находится в унынии, то ваша жизнь приобретает серые оттенки и из Львыцы вы превращаетесь в уличную кошку. Обязательно обращайте внимание, насколько он самостоятелен - у вас велик риск попасть под чары инфантила.
Выбирайте человека, который любит игривость, искусство, красоту, и в целом является гедонистом и хорошим любовником. Из профессий он может быть шоумен, продюсер, фитнес-тренер, блогер, медиа-директор, иметь свой проект, либо работать в сфере развлечений.
Женщина-Дева ищет своего Короля Спокойствия
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который умеет создать удобную и комфортную жизнь вокруг вас. Например, он должен любить деньги и комфорт, быть ответственнее и надежнее даже вас! Вообще вам нравятся те мужчины, на которых вы можете положится, например, в эмоциональном плане его стабильность будет вас приятно заземлять.
В приоритете он должен всегда держать свой долг перед семьей, родными и близкими. В интимной сфере на первом месте для него должно быть именно ваше наслаждение и комфорт - он не позволит себе неприятный запах или дурацкие грязные словечки.
Выбирайте человека, который следит за своим здоровьем, а еще с удовольствием улучшает ваше жилье и делает вашу жизнь удобнее (например, он может стать инициатором ремонта на кухне или просто заменит вам домашнюю технику на что-то более современное). Его ключевая черта — отсутствие истеричности. Из профессий он может развиваться в сфере автомобилей, техники, здравоохранения.
Женщина-Весы ищет своего Дипломата
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который является наблюдательным, рациональным и умеет договариваться. Он не из тех, кто будет рубить с плеча - для него основой любых отношений является компромисс! И это вас очень привлекает.
В приоритете он должен всегда стремится к красоте отношений: не использует матных слов, дом содержит в чистоте и сам одевается со вкусом. В интимной жизни он может позволить себе быть игривым, смешить вас, но ваше наслаждение будет всегда для него на первом месте.
Выбирайте человека, который умеет дарить подарки, обращает внимание на вашу красоту, умеет делать комплименты и открывать дверь автомобиля. Из профессий он может развиваться в сфере юриспруденции, консультирования, эстетики, моды, искусства.
Женщина-Скорпион ищет своего Идеального Любовника
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который любит доминировать в отношениях и умеет разжигать в вас страсть путем периодических эмоциональных качелей. Это не значит, что он должен быть токсичным - просто приправа в виде ревности, легкого доминирования и ускользания сделает вашу жизнь намного ярче и вы сможете дольше находится в браке.
В приоритете он должен всегда стремится к финансовому порядку, потому что для него важно лидерство в отношениях через обеспечение своей семьи ради безопасности! Он никогда не перекинет на вас заботы о деньгах, но в его глазах вы становитесь сексуальнее, когда имеете свою жизнь и нравитесь другим мужчинам. В интимной сфере для вас важна тема ролевых игр - он не должен этого смущаться.
Выбирайте человека, который умеет дарить вам безопасность, которому вы доверяете от и до. Из профессий он может развиваться в сфере банковского дела, предпринимательства, медицины, страховании, психологии, а также в мясной и военной промышленности.
Женщина-Стрелец ищет своего Путешественника
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который открыт этому миру, развивается в международной сфере или вообще относится к другой национальности. Также он обязательно должен иметь широкий кругозор и в чем-то быть для вас учителем.
В приоритете он должен всегда стремится к расширению в профессиональной сфере, для него нет предела - он словно не видит горизонт и всегда стремится вперед. Для вас важно, чтобы в интимной сфере ваш мужчина был инициативен, а также предлагал что-то необычное и экзотическое.
Выбирайте человека, который по натуре оптимист, немного бунтарь и любит красивую жизнь. Не выбирайте человека-нытика или того, кто отрицает финансы и роскошь - это не для вас. Из профессий он может развиваться в сфере искусства, туризма, развлечений, образования.
Женщина-Козерог ищет своего Мудреца
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который будет старше вас по возрасту или восприятия мира. Для вас важно видеть в мужчине незыблемый авторитет и в чем-то даже отцовскую фигуру. Он должен быть дисциплинирован, ответственнен и иметь твердые убеждения. Вас привлекают мужчины, которые выглядят строго и чуть холодно - эта недоступность буквально будоражит вас.
В приоритете он должен всегда стремится к высокому статусу в обществе - для него очень важно иметь регалии и звания, а также постоянно ставить цели и достигать их. В интимной сфере вам важно чувствовать его доминирование, некую жесткость, но не жестокость. Это тонкая грань, поэтому держитесь подальше от мазохистов - вам мужчина должен уважать вас, быть уверенным в себе, но проявлять к вам заботу и терпение.
Выбирайте человека, который по натуре старше своих лет - мудрый, спокойный, добрый и серьезный. Не выбирайте человека, который общается с вами как с ребенком - ваш идеальный мужчина должен любить вас опекать, но не учить жизни. Из профессий он может развиваться на гос службе, в медицине, фотографии.
Женщина-Водолей ищет своего Босса
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который не похож на других и максимально свободен в своих рассуждениях. Он не должен отрицать общепринятые устои, он должен мудро разбираться в том, как устроен этот мир и играть по этим правилам. Но его ключевая черта характера - умение быть в команде, оставаясь независимым.
В приоритете он должен всегда стремится к власти, статусу, а также быть массовиком затейником. Для него реализация в семье не менее важна, чем реализация в социуме, но он мудро объединяет для этих направления. Он должен любить путешествия, потому что для него важно иногда чувствовать себя инопланетянином и исследовать этот мир.
Выбирайте человека, который по натуре свободен, рационален, логичен, не пытается кидать пыль в глаза. Остерегайтесь психически неуравновешенных и невротиков - он должен обладать максимально ясным взглядом на мир и не пудрить вам мозги. Из профессий он может развиваться в сфере кино, IT-технологий, Веб-дизайна, туризма.
Женщина-Рыбы ищет своего…Бунтаря
Если вы хотите реально быть счастливой в браке и интимной жизни, то выбирайте мужчину, который обожает путешествия и чуть-чуть по натуре хиппи. Это не значит, что он не любит деньги или не умеет их зарабатывать. Просто для него финансы являются средством достижения расслабленного образа жизни под пальмой.
В приоритете он должен всегда стремится к тому, чтобы расширять свой кругозор, путешествовать, быть духовным и добрым, но при этом не сторонится роскошных раутов и светской жизни. В интимной жизни для него важно слияние душ, поэтому для начала ваш мужчина должен уметь расслаблять вас, вызывать у вас доверие и безопасность. В сексе для вас важно, чтобы он доминировал и был ну очень настойчив!
Выбирайте человека, который по натуре чуть-чуть хиппи: он принимает этот мир, ему нравится быть не таким как все, но при этом он не отрицает богатство и важность комфорта. Из профессий он может развиваться в сфере фармацевтики, юриспруденции, истории, антиквариата, эзотерики.